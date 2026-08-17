Blitz schlägt ein: Axenstrasse nach Sperrung wieder offen

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Die Axenstrasse war am Montagmorgen für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist gemäss dem «Boten der Urschweiz» ein Blitzeinschlag in einen Technikraum. Dadurch soll es auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Wolfsprung und Sisikon Probleme mit der Signalisation geben.

Die Verkehrsdienste gaben zunächst ein Gewitter als Ursache für die Sperrung an, danach hiess es, es gebe technische Probleme. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Verkehr beim Wolfsprung zu regeln.

Um 11.30 Uhr konnte die Strassensperrung aufgehoben werden. (dab/hkl)