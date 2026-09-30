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Schauspieler Chad Lowe trauert um 13-jährige Tochter Fiona

Chad Lowe
Chad Lowe: Er ist der jüngere Bruder von Hollywoodstar Rob Lowe und arbeitet selbst als Schauspieler sowie als Regisseur und Produzent.Bild: Mike Pont

Schauspieler Chad Lowe trauert um 13-jährige Tochter

Schauspieler Chad Lowe und seine Frau Kim Painter müssen den Tod ihres Kindes verkraften. Tochter Fiona wurde nur 13 Jahre alt.
30.09.2026, 13:4530.09.2026, 13:45
Birthe Wenge / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Januar 2025 verlor die Familie von Schauspieler Chad Lowe ihr Zuhause bei den Waldbränden in Pacific Palisades in Kalifornien. Wenig später besuchte Chad Lowe mit seinen drei Töchtern die Überreste des Hauses, in dem sie aufgewachsen waren. Nun ist eines der Mädchen tot.

Wie Chad Lowe und seine Frau Kim Painter am Dienstag US-Medien bestätigten, ist deren 13-jährige Tochter Fiona Hepler Lowe gestorben. Ermittlungskreisen zufolge wurden Behörden um 0.10 Uhr zu dem Haus der Familie gerufen.

In einer Erklärung hiess es: «Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona.» Sie erinnern sich an die 13-Jährige als «ein liebevolles junges Mädchen, das klug, kreativ und leidenschaftlich gerne tanzte». Die Familie schrieb, sie sei «von ihren Schwestern vergöttert und von ihren Eltern zutiefst geliebt» worden. «Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens.»

Weiter hiess es in der Erklärung: «Ihr Tod ist für unsere gesamte Familie verheerend, und wir bitten um Gebete und Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.» Die Eltern beendeten das Statement mit einem Appell an die Öffentlichkeit und nannten eine Krisenhotline, an die sich Menschen mit psychischen Problemen wenden können.

Fiona wurde im November 2012 geboren und war eines von drei Kindern von Chad Lowe und Kim Painter, die seit 2010 verheiratet sind. Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Schauspieler Rob Lowe und arbeitete selbst als Schauspieler sowie als Regisseur und Produzent.

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