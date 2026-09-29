Video: watson/Elena Maria Müller

Extremwetter

Nepal: Aufnahmen zeigen abstürzendes Rathaus

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Am Wochenende kam es in verschiedenen Distrikten in Nepal erneut zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Dies, nachdem es tagelang geregnet hat. Häuser sind eingestürzt und Brücken wurden weggespült. Erneut kamen Menschen ums Leben, weitere werden vermisst.

So seien im Bezirk Baglung mindestens zehn Menschen durch Erdrutsche ums Leben gekommen. Ein Video zeigt, wie in diesem Bezirk ein Ratsgebäude in einen Fluss fällt, nachdem der Boden darunter abgebrochen war.

In der Nähe von Chame im Distrikt Manang wurde ein enormer Erdrutsch gefilmt, bei dem Felsbrocken mitsamt Bäumen in die Tiefe gerissen wurden.

(emm)

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