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Nepal: Aufnahmen zeigen abstürzendes Ratshaus

Video: watson/Elena Maria Müller
Extremwetter

Nepal: Aufnahmen zeigen abstürzendes Rathaus

29.09.2026, 18:1929.09.2026, 18:19

Am Wochenende kam es in verschiedenen Distrikten in Nepal erneut zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Dies, nachdem es tagelang geregnet hat. Häuser sind eingestürzt und Brücken wurden weggespült. Erneut kamen Menschen ums Leben, weitere werden vermisst.

So seien im Bezirk Baglung mindestens zehn Menschen durch Erdrutsche ums Leben gekommen. Ein Video zeigt, wie in diesem Bezirk ein Ratsgebäude in einen Fluss fällt, nachdem der Boden darunter abgebrochen war.

Nach erneut heftigen Regenfällen: Erdrutsch in Nepal
Extremwetter
Nach erneut heftigen Regenfällen: Erdrutsch in Nepal

In der Nähe von Chame im Distrikt Manang wurde ein enormer Erdrutsch gefilmt, bei dem Felsbrocken mitsamt Bäumen in die Tiefe gerissen wurden.

(emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

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