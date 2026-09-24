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Chinas Präsident Xi Jinping zu Staatsbesuch in den USA angekommen

President Donald Trump and first lady Melania Trump greet Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan as they arrive at Joint Base Andrews, Md., Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Mark Sch ...
Donald Trump hat Xi Jinping für dessen Staatsbesuch den roten Teppich ausgerollt.Bild: keystone

Xi Jinping zu in den USA angekommen ++ Zollstopp bis im November verlängert

24.09.2026, 00:3424.09.2026, 01:32

Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurde sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania.

Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, ausserdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump will für Xi bis Freitag ein umfangreiches Programm auffahren, inklusive Militärschau und Staatsbankett.

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Xi Jinping ist in Begleitung seiner Ehefrau Peng Liyuan angereist.Bild: keystone

Für Chinas Staats- und Parteichef ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weisse Haus eingeladen.

Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf den Import chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington. (sda/dpa)

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Xi Jinping zu Besuch bei Donald Trump
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