Doug Emhoff (unten links), Ehemann von Harris und damit Second Gentleman, verfolgt mit Familienmitgliedern die dritte Nacht des Demokratischen Nationalkonvents. Bild: EPA

Republikaner greifen sie ständig an – wer ist die Familie von Kamala Harris?

Doug Emhoffs Kinder nennen die Vizepräsidentin liebevoll «Momala». Am Dienstag hielt der Ehemann von Kamala Harris eine Rede am Parteitag der Demokraten. In republikanischen Kreisen sorgte aber vielmehr eine Umarmung für Aufsehen.

Natasha Hähni / ch media

Er könnte der erste «First Gentleman» der Vereinigten Staaten werden. Am zweiten Abend des demokratischen Parteitags warb Douglas «Doug» Emhoff, der Ehemann von Kamala Harris, leidenschaftlich für die demokratische Präsidentschaftskandidatin.

«Wann immer sie gebraucht wird, stellt sich Kamala der Situation», sagte er und bezog sich damit auf die Tage, nachdem Joe Biden aus dem Rennen ausgestiegen war und Harris in kurzer Zeit das Ruder der Partei übernommen hatte.

Der Ehemann: Doug Emhoff

Kennengelernt haben sich Harris und Emhoff bei einem Blind Date. Dieses sei fast nicht zustande gekommen, wie der Second Gentleman in seiner Rede erzählte. Er habe Harris um 8.30 Uhr am Morgen angerufen und ihr auf die Combox gesprochen. «Hey, hier ist Doug», habe er gesagt und dann «minutenlang geschwafelt».

Zu seinem Glück schreckte die Nachricht die 59-Jährige aber nicht ab. Noch heute zwinge sie ihn dazu, die Nachricht an ihrem Hochzeitstag zu hören. Am Donnerstag - also dann, wenn Harris ihre Rede am Parteitag halten wird - feiert das Paar den zehnten Hochzeitstag.

Harris und Emhoff sind seit 2014 verheiratet. Bild: AP

Doug Emhoff ist Anwalt und Rechtsberater. Als Harris Vizepräsidentin wurde, beschloss er, seine Anwaltskanzlei zu verlassen, um seine zweite Ehefrau zu unterstützen. Von 1992 bis 2008 war er mit Filmproduzentin Kerstin Emhoff verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder, Cole und Ella. Die Beziehung endete Berichten zufolge wegen einer Affäre des heute 59-Jährigen.

Die Ex-Frau von Harris Ehemann: Kerstin Emhof

Das Kriegsbeil haben Emhoff und seine Ex-Frau schnell wieder begraben. Auch über die neue Frau an der Seite ihres ehemaligen Ehemanns hat Kerstin Emhoff nur Gutes zu sagen.

Nachdem ein Kommentar des aktuellen Vize-Kandidaten JD Vance wieder in die Öffentlichkeit gerückt war, in dem er sagte, Harris und andere Demokratinnen seien «kinderlose Katzen-Ladys», die «den Rest des Landes auch unglücklich machen wollen», sagte Kerstin Emhoff:

«Seit über 10 Jahren, seit Cole und Ella Teenager waren, ist Kamala ein Co-Elternteil von Doug und mir.» Kerstin Emhoff, Ex-Frau von Doug Emhoff

Sie sei liebevoll, fürsorglich, beschützend und immer präsent. «Ich liebe unsere gemischte Familie und bin dankbar, sie in ihr zu haben», so die Mutter von Doug Emhoffs Kindern. Diese nennen Harris «Momala», eine Kombination aus «Mom» und «Kamala».

Harris und Emhoff bei einem Event der Demokraten 2023. Bild: AP

Ihr Stiefsohn: Cole Emhoff

Im vergangenen Jahr traute Harris Cole und seine Ehefrau Greenley Littlejohn. «Es war so wunderbar, dass sie mich darum gebeten haben», sagte die Vizepräsidentin dazu. Cole hat Psychologie studiert und ist nicht oft in der Öffentlichkeit zu sehen.

Eine Ausnahme machte er am Parteitag. In einem Sitcom-artigen Video stellte er seinen Vater vor dessen Rede vor. Neben liebevollen Worten machte der 30-Jährige auch den einen oder anderen Witz. «Ich dachte mir, was macht mein alberner Vater hier?», sagte er beispielsweise über die Fernsehauftritte Emhoffs.

Ihre Stieftochter: Ella Emhoff

Seine Schwester, Ella, stand während der Auftritte der beiden Männer mit Tränen in den Augen im Publikum. Die 25-Jährige hat Textildesign studiert und ist als Designerin und Model tätig. Auch sie ist ein grosser Fan ihrer «Momala». Bei einer Rede nannte sie Harris «die beste Stiefmutter der Welt».

Ella, die auf den sozialen Medien sehr aktiv ist, gerät regelmässig ins Kreuzfeuer der Republikaner. Die haben ein Problem mit ihrer Camouflage-Kappe (die zu den meistverkauften Fan-Artikeln der Harris-Walz-Kampagne gehört), ihren unrasierten Achseln und - seit neustem - mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater.

Ein Videoausschnitt von ihr am demokratischen Parteitag, in dem sie den Arm um Doug Emhoff legt und er um sie, wird bei Trump-Fans aktuell tausendfach geteilt. Das Duo bezeichnet beispielsweise Charlie Kirk, einen konservativen politischen Aktivisten, ironisch als «überhaupt nicht seltsam» - eine Anspielung auf den demokratischen Vizekandidaten Tim Walz, der Maga-Fans regelmässig «seltsam» («weird») nennt.

Die Reaktionen auf die Empörung liess jedoch nicht lange auf sich warten. So wird an Donald Trump erinnert, der einst sagte, er würde seine Tochter Ivanka daten. Viele nennen den republikanischen Fokus auf die Zuneigung zwischen Vater und Tochter Emhoff schlicht «seltsam». (aargauerzeitung.ch)