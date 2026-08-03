recht sonnig18°
DE | FR
burger
International
USA

Yen-Krise in Japan: Jetzt greifen auch die USA ein

Yen-Krise in Japan: Jetzt greifen auch die USA ein

03.08.2026, 07:2403.08.2026, 07:24

Japan hat erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen. Die japanische Währung fiel zuletzt gegenüber dem Dollar auf den schwächsten Wert seit 40 Jahren.

A person walks past an electronic board showing the U.S. dollar and Japanese yen exchange rate at a securities firm in Tokyo on Monday, Aug. 3, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) Japan Financial Markets
Der Yen ist so schwach wie seit 40 Jahren nicht mehr.Bild: keystone

Japans Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um «übermässige Volatilität und ungeordnete Bewegungen» der japanischen Landeswährung einzudämmen. Die Regierung in Tokio stehe weiterhin in engem Austausch mit den USA und werde bei Bedarf weitere Massnahmen am Devisenmarkt ergreifen.

US-Präsident Donald Trump wertete die gemeinsame Intervention als Beleg für die guten Beziehungen zwischen Tokio und Washington. «Sie haben einen schwächelnden Yen und wollten ein bisschen Unterstützung», sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug von New Jersey nach Washington. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Japan:

Japanische Bevölkerung fällt erstmals seit 42 Jahren unter 120 Millionen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erdbeben erschüttert Nordosten Ägyptens
Ein Erdbeben unweit der ägyptischen Hauptstadt Kairo hat in der Nacht den Nordosten des bevölkerungsreichsten arabischen Landes erschüttert.
Zur Story