In Salt Lake City hatte Ryan Wedding 2002 in der Disziplin Parallel-Riesenslalom den 24. Platz belegt.

Die US-Behörden werfen der Gruppe unter anderem vor, aus Rache für eine gestohlene Drogenlieferung zwei Mitglieder einer Familie in Kanada getötet zu haben. Offenbar handelte es dich dabei um eine fatale Verwechslung. Zudem seien zwei weitere Personendurch Wedding und seine Leute getötet worden, heisst es in den offiziellen Anklagedokumenten.

«Wedding hat sich vom Pulverschneefahren auf den Pisten der Olympischen Spiele zum Verteilen von Kokainpulver auf den Strassen amerikanischer Städte und in seiner Heimat Kanada entwickelt», sagte Akil Davis, stellvertretender Direktor der FBI-Aussenstelle in Los Angeles. «Die mutmasslichen Morde an seinen Konkurrenten machen Wedding zu einem sehr gefährlichen Mann.»

Weltkriegsbombe am Pariser Gare du Nord gefunden – Zugverkehr eingestellt

In Paris ist der Eisenbahnverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Freitagmorgen wegen des Funds einer Weltkriegsbombe eingestellt worden. Der Sprengsatz wurde nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF in der Pariser Vorstadt Saint Denis inmitten der Gleise in Richtung des Gare du Nord gefunden.