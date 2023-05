Lehrerin in Florida zeigt Disney-Film: Konsequenzen wegen «Don't say gay»-Gesetz drohen

«Woke» soll in Florida «sterben»: Wie Ron DeSantis LGBTQ-Personen drangsaliert

Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis hatte vergangenes Jahr durchgesetzt, dass an Schulen kein Unterricht mehr über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität erlaubt ist. Das galt zunächst für Grundschüler, mittlerweile wurde es auf alle Altersklassen ausgeweitet.

Eine Lehrerin im US-Bundesstaat Florida hat ihren Schülern einen Disney-Film gezeigt – jetzt drohen ihr Konsequenzen. Denn gegen die Lehrerin wird ermittelt, weil sie gegen das Gesetz über elterliche Rechte im Bildungswesen – auch «Don't say gay»-Gesetz («Sag nicht homosexuell»-Gesetz) genannt – verstossen haben soll. Das berichtet unter anderem die US-amerikanische Zeitung «Tallahassee Democrat».

Ermittlungen wegen eines Disney-Films: Einer Lehrerin in den USA drohen Konsequenzen, weil sie einen Film mit einer homosexuellen Hauptfigur zeigte.

