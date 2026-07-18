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Venedig: Proteste gegen US-Botschafter und Trump-Freund Tilman Fertitta

Proteste gegen US-Botschafter und Trump-Freund in Venedig

18.07.2026, 09:3918.07.2026, 09:39

Die Ankunft des US-Botschafters in Italien, Tilman Fertitta, an Bord seiner 117 Meter langen Luxusjacht «Boardwalk» hat in Venedig Proteste ausgelöst. Hunderte Demonstrierende versammelten sich am Freitagabend in der Nähe des Schiffes.

epa13117920 People chant slogans and hold inflatable devices during a protest against a visit by US Ambassador to Italy Tilman Fertitta in Venice, Italy, 17 July 2026. Local activist groups organized ...
Lokale Aktivistengruppen organisierten den Marsch, als Fertitta mit seiner Superjacht in Venedig eintraf.Bild: keystone

Sie kritisierten den aus ihrer Sicht zur Schau gestellten Reichtum des Botschafters, der ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump ist. Die Polizei sperrte den Zugang zur Jacht mit Einsatzkräften und Booten ab.

Als Demonstrierende versuchten, sich dem Schiff zu nähern, kam es zu kurzen Rangeleien mit der Polizei. Anschliessend riefen Teilnehmer Parolen gegen den Botschafter, die Stadtverwaltung von Venedig und die Sicherheitskräfte. Fertitta kam zum traditionsreichen Redentore-Fest mit seinem spektakulären Feuerwerk am Samstag. Das Fest findet immer am dritten Juli-Wochenende statt und zählt zu den beliebtesten Traditionen in der Lagunenstadt. Fertitta reist im Rahmen einer sogenannten «Küstendiplomatie» durch Italien

An den Protesten gegen den US-Botschafter beteiligten sich auch Gruppen, die bereits im vergangenen Jahr gegen die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig demonstriert hatten. Die Demonstranten betonten, Venedig dürfe nicht zum Tummelplatz für Milliardäre werden. Nach Angaben der Organisatoren richtete sich der Protest zudem gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump.

«Küstendiplomatie»

Fertitta reist im Rahmen einer sogenannten «Küstendiplomatie» durch Italien. Anlass ist das 250. Jubiläum der Unterzeichnung der US-Unabhängigkeitserklärung. Nach Angaben der US-Botschaft in Rom soll die Reise mit Stationen in 13 Küstenregionen die gemeinsamen historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den USA und Italien würdigen.

U.S. Ambassador to Italy Tilman Fertitta arrives in Venice, Italy, Friday, July 17, 2026, aboard his super yacht Boardwalk as part of his &quot;Freedom 250 Coastal Diplomacy&quot; tour.(AP Photo/Luigi ...
Tilman Fertitta.Bild: keystone

Kritik entzündete sich insbesondere am luxuriösen Charakter der Jacht. Die «Boardwalk» verfügt unter anderem über zwei Pools, zwei Hubschrauberlandeplätze sowie einen Spa- und Fitnessbereich. Aktivisten werfen Fertitta vor, im vom internationalen Massentourismus geprägten Venedig unangemessenen Luxus und amerikanischen Einfluss zu demonstrieren.

Fertitta ist Eigentümer des Unternehmens Fertitta Entertainment und besitzt die Basketballmannschaft Houston Rockets. Nach eigenen Angaben verfügt er über ein Vermögen von rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» zählt ihn zu den reichsten Amerikanern. (hkl/sda/apa)

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