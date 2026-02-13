wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Italien

Millionen-Entschädigung nach Busunglück in Venedig

Ein Busunglück in Venedig im Oktober 2023 hat zu hohen Schadenersatzzahlungen geführt.
Ein Busunglück in Venedig im Oktober 2023 hat zu hohen Schadenersatzzahlungen geführt.

Millionen-Entschädigung nach Busunglück in Venedig

13.02.2026, 17:1513.02.2026, 17:15

Nach einem Busunglück mit 22 Todesopfern in Venedig haben Hinterbliebene eine Millionen-Entschädigung erhalten. Insgesamt seien von einer Versicherung an elf Familien 7 Millionen Euro (6,4 Millionen Franken) ausgezahlt worden, teilte das italienische Unternehmen Giesse als deren Vertreterin mit.

Die Firma kümmert sich um die aussergerichtliche Begleichung von Schadensersatzansprüchen. Der Bus war im Oktober 2023 von einer vielbefahrenen Brücke in die Tiefe gestürzt.

Im Dezember hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen sieben Beschäftigte der Stadt eingestellt, denen fahrlässige Tötung zur Last gelegt worden war. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Autos bremsen wegen Abstimmungsplakat
1 / 4
Autos bremsen wegen Abstimmungsplakat

Ein Abstimmungsplakat verwirrt Autos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
U-Bahn-Tunnel in Shanghai eingestürzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Australien sperrt Zugang zu beliebtem Touri-Ort Lincoln’s Rock
Social Media verändert die Art, wie wir reisen. Ein unbekannter Ort kann sich durch einen viralen Post in einen überlaufenen verwandeln. Ein Beispiel ist Lincoln’s Rock in Australien.
Nach der Schule nach Australien – das ist für viele der Plan, wenn sie jahrelang auf ihren Abschluss hingearbeitet haben und den Start ins Ausbildungs- oder Berufsleben noch etwas hinauszögern wollen. Aber auch fernab von jungen Rucksack-Touristinnen und -Touristen ist Down Under ein beliebtes Reiseziel. Und wer einmal den Flug auf sich genommen hat, will auch die beliebtesten Orte sehen.
Zur Story