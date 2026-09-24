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Xi-Besuch: Trump stellt «Entscheidungen» zu KI in Aussicht

Xi-Besuch: Trump stellt «Entscheidungen» zu KI in Aussicht

24.09.2026, 17:5024.09.2026, 17:50
President Donald Trump and China&#039;s President Xi Jinping meet in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump,Xi Jinping
Chinas Xi Jinping und Donald Trump am Donnerstag im Weissen Haus.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping «Entscheidungen» im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Während des Besuches werde man Fragen im Kontext von Sicherheit, Technologie und KI erörtern, sagte Trump bei der Begrüssung Xis im Weissen Haus.

Der US-Präsident verwendete anstelle von KI den Begriff «Superintelligenz», den er als Ersatz nutzt.

Trump sagte: «Die Entscheidungen, die wir heute in diesen Bereichen treffen, können den Frieden und den Wohlstand für Jahrzehnte fördern.»

Die USA und China liefern sich einen globalen Wettbewerb um den ersten Platz bei der KI-Technologie. (sda/dpa)

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