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Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

Ariana Grande arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Ariana Grande
Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen.Bild: keystone

Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

28.07.2026, 04:0428.07.2026, 04:04

US-Popstar Ariana Grande setzt sich Medienberichten zufolge juristisch gegen unbekannte Hacker zur Wehr, die unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos entwendet und im Darknet verkauft haben sollen. Die 33-Jährige habe in Los Angeles eine entsprechende Klage eingereicht, berichteten der «Hollywood Reporter» und die Zeitschrift «People». Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.

Allein im Jahr 2023 seien 45 noch unveröffentlichte Songs vorzeitig im Internet aufgetaucht, heisst es demnach in der Klageschrift. Laut «Hollywood Reporter» waren Hits wie «Fantasize», «That Bitch is Mine» und «White Tee» betroffen.

Neues Album

Im April hatte die Sängerin ihr neues Album «Petal» (auf Deutsch: Blütenblatt) angekündigt. Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen. Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical «Wicked» in der Rolle der Hexe Glinda von sich reden. (sda/dpa)

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