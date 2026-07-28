Extremwetter

«Grosse Gefahr»: In diesen Regionen warnt der Bund ab Mittwoch vor der Hitze

Mehr «Schweiz»

Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür, ab Mittwoch warnt der Bund in mehreren Regionen. Vor allem im südlichen Tessin, im Raum Basel sowie um den Genfersee gilt ab dem 29. Juli die Gefahrenstufe vier (grosse Gefahr).

In den rot markierten Gebieten herrscht ab Mittwoch Gefahrenstufe vier. Bild: Meteoschweiz

Einzig im Alpenraum (über 800 Meter) gelten keine Warnungen, für den Rest der Schweiz gilt ab Mittwoch die Gefahrenstufe drei (erhebliche Gefahr). Es bestehe ein «grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein», heisst es.

Die Warnung gilt vorerst bis zum 5. August. Für die heissesten Tage rechnet der Bund von Mittwoch bis Freitag mit Höchsttemperaturen von 36 Grad am Tag und 22 Grad in der Nacht.

Verhaltensempfehlungen des Bundes

Der Bund gibt auch gleich Tipps, wie man mit der Hitze umgehen sollte:

Mindestens 1,5 Liter pro Tag trinken, am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke.

Körperliche Anstrengungen zur heissesten Tageszeit meiden.

Verhaltensempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) beachten.

(ome)