Fallende Ziegelsteine und biegende Säulen: Hochhaus in New York einsturzgefährdet

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Das ehemalige Pfizer-Büro (Mitte-rechts, graue Fassade) ist vom Einsturz gefährdet. Bild: sc/google street view

Über 30 Stockwerke hoch und einsturzgefährdet – so steht es derzeit um ein Hochhaus im Zentrum New Yorks. Laut der New York Times sei das Gebäude, welches nahe dem Grand Central Terminal steht, seit Dienstag instabil.

In Folge sei das ehemalige Bürogebäude, welches derzeit zu einem Wohnhaus umgebaut wird, am Morgen (Ortszeit) eiligst von Rettungskräften evakuiert worden. Laut der lokalen Feuerwehr habe man kurz vor 8 Uhr morgens per Telefon von fallenden Ziegelsteinen an der East 42nd Street erfahren.

Eine darauffolgende Inspektion des Gebäudes, welches zuvor den Pharma-Riesen Pfizer behauste, habe ergeben, dass zwei Trägersäulen durchbiegen und mehrere der oberen Stockwerke durchhängen. Die Evakuation der Bauarbeiter sei problemlos verlaufen, Verletzte habe es keine gegeben.

(cpf)