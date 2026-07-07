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New York: Hochhaus wegen Einsturzgefahr evakuiert

Das Pfizer-Gebäude an der East 42nd Street in New York droht einzustürzen und wurde deshalb evakuiert.
Das ehemalige Pfizer-Büro (Mitte-rechts, graue Fassade) ist vom Einsturz gefährdet.Bild: sc/google street view

«Stahlträger verbiegen sich wie Zigaretten»: Hochhaus in New York einsturzgefährdet

07.07.2026, 17:1107.07.2026, 18:24

Über 30 Stockwerke hoch und einsturzgefährdet – so steht es derzeit um ein Hochhaus im Zentrum New Yorks. Laut der New York Times sei das Gebäude, welches nahe dem Grand Central Terminal steht, seit Dienstag instabil.

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Die Feuerwehr ist vor Ort.Bild: keystone

In Folge sei das ehemalige Bürogebäude, welches derzeit zu einem Wohnhaus umgebaut wird, am Morgen (Ortszeit) eiligst von Rettungskräften evakuiert worden. Laut der lokalen Feuerwehr habe man kurz vor 8 Uhr morgens per Telefon von fallenden Ziegelsteinen an der East 42nd Street erfahren.

Eine darauffolgende Inspektion habe ergeben, dass ein Stahlträger «kompromittiert sei», zwei Säulen geknickt seien und mehrere der oberen Stockwerke durchhängen. Die Evakuation der Bauarbeiter sei problemlos verlaufen, Verletzte habe es keine gegeben. Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani gab an einer Pressekonferenz bekannt, dass eine unweit des Gebäudes liegende Schule ebenfalls evakuiert worden sei.

«Die Stahlträger verbiegen sich wie Zigaretten.»

Ein Vertreter der örtlichen Eisenleger-Gewerkschaft bestätigte, dass die Bauarbeiter evakuiert wurden, nachdem Träger sich bogen: «Die Nordseite des Gebäudes zerfällt. Die Stahlträger verbiegen sich wie Zigaretten.» Einer der Bauarbeiter habe gesehen, dass Beton «herunterkam», und dass die Fenster geborsten seien.

New York: Hochhaus ist vom Einsturz gefährdet.
Links im Hintergrund sind die geknickten Säulen zu erkennen.Bild: sc/cnn

Im Zuge des Umbaus vom Bürogebäude zum Wohnhaus wurden mehrere Stockwerke zusätzlich gebaut. Laut dem Gewerkschaftsvertreter sei dies der Grund für die eingeknickten Säulen und Träger – man habe nicht genügend neuen Stahl implementiert, um das zusätzliche Gewicht zu tragen.

Ein Sprecher der Baufirma, die hinter dem Umbau steht, sagte gegenüber der New York Times, dass man von den Problemen wisse und in Absprache mit den Baubehörden sei.

Der Bürokomplex besteht aus zwei Gebäuden, die in den 1970er-Jahren gebaut wurden. Bis vor Kurzem nutzte der Pharmakonzern Pfizer die Räumlichkeiten. Derweil wird der Komplex im Rahmen Stadtweiter Anstrengungen gegen den Wohnungsmangel zu einem Wohngebäude umgebaut – über 1'600 Wohnungen sollten entstehen.

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Die obersten Stockwerke wurden im Rahmen des Umbaus aufgesetzt.Bild: keystone

Das Projekt, welches das grösste seiner Art in ganz New York ist, hätte bis 2027 fertiggestellt werden sollen – mittlerweile dürfte es jedoch, wenn überhaupt, deutlich länger dauern, bis die Wohnungen fertig sind.

(cpf)

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Die beliebtesten Kommentare
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Nordkantonler
07.07.2026 18:13registriert September 2020
Ich mache mal den offensichtlichen Witz:

Wenn im Alter die Stahlträger im Pfizer-Gebäude weich werden und nicht mehr gerade stehen...kann man da nicht so eine blaue Tablette nehmen?
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