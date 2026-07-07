Donald Trump träumt noch vom Weltmeistertitel. Bild: keystone

Das US-Team ist draussen: Trump hat 6 Ideen, wie der WM-Pokal trotzdem in den USA bleibt

Die USA verlieren den WM-Achtelfinal gegen Belgien klar und deutlich mit 1:4 und scheiden beim Heimturnier aus. Doch Donald Trump lässt sich noch einige Optionen offen, damit sein Land den WM-Pokal doch noch in die Höhe stemmen kann.

Timo Rizzi Folge mir

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Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Der WM-Traum der USA ist geplatzt. Im Achtelfinal endet die Reise des US-Teams nach der deutlichen Niederlage gegen Belgien. Allerdings nicht, wenn es nach Donald Trump geht. Der US-Präsident lässt sich – wie schon die Annulierung der Roten Karte gegen Folarin Balogun gezeigt hat – nicht so schnell unterkriegen. Er hat gleich mehrere Asse im Ärmel, damit der begehrte WM-Pokal doch noch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleibt. Diese sechs Optionen hat Trump noch.

Belgien wird annektiert

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident spricht Trump davon, Grönland zu annektieren. Nach dem ärgerlichen Ausscheiden gegen Belgien hat sich sein Ziel nun geändert und statt Grönland soll die Belgien bald als 51. Staat zu den USA gehören. Die Zeit rennt, denn bereits am Freitag findet der Viertelfinal gegen Spanien statt.

Trump hat kein Interesse mehr an der Insel in Grönland. Bild: keystone

Kein Visum mehr für das belgische Team

Sollte das mit der Annektierung innert so kurzer Zeit nicht klappen, greift Trump zu einem anderen Mittel. Dem gesamten belgischen Team wird das US-Visum entzogen. Die Begründung: Da die Belgier nach dem 4:1-Sieg gegen die USA den Tanz von Trump nachmachten und sich über ihn lustig machen, gibt es nur einen Weg für die «Roten Teufel», nämlich den Heimweg. Nachrücken werden auf Geheiss von Gianni Infantino die USA.

Modus-Anpassung

Ein Anruf bei FIFA-Präsident Gianni Infantino reicht und die USA sind wieder im Turnier dabei. Weil die US-Amerikaner die Statistik «Versuchte Durchbrüche durch die Abwehr anführen» bleiben sie im Turnier. Der eigentliche Weltmeister trifft dann im absoluten Superfinal auf die USA. Weil es Infantino so gut meint mit seinem Busenfreund, findet dieser direkt am Tag nach dem eigentlichen WM-Final statt.

Für Trump passt Gianni Infantino auch den Modus an. Bild: keystone

Trump behält den Pokal und ruft die USA als Sieger aus

Traditionell übergibt der Präsident des Gastgeberlands dem Siegerteam den WM-Pokal. Doch statt die Trophäe dem Kapitän zu überreichen, behält Trump den Pokal und ruft durch das Stadion: «Diese WM ist ein Betrug. Der einzige richtige Weltmeister sind die USA.» Infantino greift nicht ein und feiert mit Trump mit.

Den WM-Pokal durfte Trump schon einmal halten. Bild: keystone

Präsident wird entführt

Da Infantino die USA doch nicht wieder ins Turnier aufnehmen kann, wird der Walliser kurz vor seinem Abflug zum WM-Viertelfinal entführt. Das einzige Problem: Niemand bemerkt es, respektive niemanden interessiert es. Deshalb greift Trump zu drastischeren Mitteln und wenige Tage später verschwindet auch Bundespräsident Guy Parmelin spurlos. Die Schweiz muss ihren Finalplatz den USA übergeben, nur so kommt Parmelin wieder frei.

Infantino und Guy Parmelin werden von der US-Regierung entführt. Bild: keystone

Das Finalstadion wird gestürmt

Sollten alle Stricke reissen und keine Idee von Trump etwas bewirken, gibt es noch eine letzte Gelegenheit. Das MetLife Stadium wird vor dem WM-Final gestürmt. Angeführt wird die hässige Meute von Jacob Chansley (der mit den Hörnern), welcher aber von Breel Embolo niedergestreckt wird. Noch bevor das Endspiel angepfiffen werden kann, wird der Nati-Stürmer von ICE-Beamten aber festgenommen.