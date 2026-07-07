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WM 2026: So wird die USA doch noch Weltmeister

President Donald Trump speaks at a lunch in the White House Rose Garden, Monday, July 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Donald Trump träumt noch vom Weltmeistertitel.Bild: keystone

Das US-Team ist draussen: Trump hat 6 Ideen, wie der WM-Pokal trotzdem in den USA bleibt

Die USA verlieren den WM-Achtelfinal gegen Belgien klar und deutlich mit 1:4 und scheiden beim Heimturnier aus. Doch Donald Trump lässt sich noch einige Optionen offen, damit sein Land den WM-Pokal doch noch in die Höhe stemmen kann.
07.07.2026, 11:2107.07.2026, 11:21
Timo Rizzi
Timo Rizzi
Falschmeldung
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Der WM-Traum der USA ist geplatzt. Im Achtelfinal endet die Reise des US-Teams nach der deutlichen Niederlage gegen Belgien. Allerdings nicht, wenn es nach Donald Trump geht. Der US-Präsident lässt sich – wie schon die Annulierung der Roten Karte gegen Folarin Balogun gezeigt hat – nicht so schnell unterkriegen. Er hat gleich mehrere Asse im Ärmel, damit der begehrte WM-Pokal doch noch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleibt. Diese sechs Optionen hat Trump noch.

Belgien wird annektiert

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident spricht Trump davon, Grönland zu annektieren. Nach dem ärgerlichen Ausscheiden gegen Belgien hat sich sein Ziel nun geändert und statt Grönland soll die Belgien bald als 51. Staat zu den USA gehören. Die Zeit rennt, denn bereits am Freitag findet der Viertelfinal gegen Spanien statt.

FILE - A crowd walks to the U.S. Consulate to protest against President Trump&#039;s policy towards Greenland, Saturday, Jan. 17, 2026, in Nuuk, Greenland. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, File) Denmark E ...
Trump hat kein Interesse mehr an der Insel in Grönland.Bild: keystone

Kein Visum mehr für das belgische Team

Sollte das mit der Annektierung innert so kurzer Zeit nicht klappen, greift Trump zu einem anderen Mittel. Dem gesamten belgischen Team wird das US-Visum entzogen. Die Begründung: Da die Belgier nach dem 4:1-Sieg gegen die USA den Tanz von Trump nachmachten und sich über ihn lustig machen, gibt es nur einen Weg für die «Roten Teufel», nämlich den Heimweg. Nachrücken werden auf Geheiss von Gianni Infantino die USA.

Modus-Anpassung

Ein Anruf bei FIFA-Präsident Gianni Infantino reicht und die USA sind wieder im Turnier dabei. Weil die US-Amerikaner die Statistik «Versuchte Durchbrüche durch die Abwehr anführen» bleiben sie im Turnier. Der eigentliche Weltmeister trifft dann im absoluten Superfinal auf die USA. Weil es Infantino so gut meint mit seinem Busenfreund, findet dieser direkt am Tag nach dem eigentlichen WM-Final statt.

President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino react during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin) WC ...
Für Trump passt Gianni Infantino auch den Modus an.Bild: keystone

Trump behält den Pokal und ruft die USA als Sieger aus

Traditionell übergibt der Präsident des Gastgeberlands dem Siegerteam den WM-Pokal. Doch statt die Trophäe dem Kapitän zu überreichen, behält Trump den Pokal und ruft durch das Stadion: «Diese WM ist ein Betrug. Der einzige richtige Weltmeister sind die USA.» Infantino greift nicht ein und feiert mit Trump mit.

FILE - President Donald Trump holds the FIFA World Cup Winners Trophy as FIFA President Gianni Infantino looks on during an announcement in the Oval Office of the White House, Aug. 22, 2025, in Washin ...
Den WM-Pokal durfte Trump schon einmal halten.Bild: keystone

Präsident wird entführt

Da Infantino die USA doch nicht wieder ins Turnier aufnehmen kann, wird der Walliser kurz vor seinem Abflug zum WM-Viertelfinal entführt. Das einzige Problem: Niemand bemerkt es, respektive niemanden interessiert es. Deshalb greift Trump zu drastischeren Mitteln und wenige Tage später verschwindet auch Bundespräsident Guy Parmelin spurlos. Die Schweiz muss ihren Finalplatz den USA übergeben, nur so kommt Parmelin wieder frei.

FIFA President Gianni Infantino, left, speaks with Switzerland&#039;s Federal President Guy Parmelin, right, at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesd ...
Infantino und Guy Parmelin werden von der US-Regierung entführt.Bild: keystone

Das Finalstadion wird gestürmt

Sollten alle Stricke reissen und keine Idee von Trump etwas bewirken, gibt es noch eine letzte Gelegenheit. Das MetLife Stadium wird vor dem WM-Final gestürmt. Angeführt wird die hässige Meute von Jacob Chansley (der mit den Hörnern), welcher aber von Breel Embolo niedergestreckt wird. Noch bevor das Endspiel angepfiffen werden kann, wird der Nati-Stürmer von ICE-Beamten aber festgenommen.

Jacob Anthony Chansley (Mitte) ist auch als Jake Angeli bekannt. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol muss Chansley bis zu seinem Prozess in Haft bleiben. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
Nach dem harten Faustschlag von Breel Embolo schreit Jacob Chansley vor Schmerzen.Bild: sda
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Diese Frage drängt sich für Ex-FIFA-Präsident Blatter jetzt auf
Die Fussballwelt ist entsetzt über den jüngsten Entscheid der FIFA. Sie begnadigt den US-Stürmer Folarin Balogun und es wirkt, als ob der Weltverband dies auf Geheiss von Donald Trump so entschieden hat. Zu viel auch für Sepp Blatter, den langjährigen Präsidenten der FIFA.
Folarin Balogun ist der wichtigste Stürmer der USA an dieser WM, er hat schon drei Tore erzielt. Auch im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina trifft er – doch später fliegt er vom Platz. Der Schiedsrichter fällt den Entscheid nach Rücksprache mit dem VAR. Der Entscheid wird als hart taxiert, aber getreu den Regeln kann für Fouls wie jenes von Balogun die Rote Karte gezeigt werden.
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