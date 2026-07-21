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Trump kündigt neue Zölle gegen Kanada an

President Donald Trump speaks to reporters as he exits Air Force One at Joint Base Andrews, Md., after attending the World Cup final soccer match, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Do ...
Trump erhöht mit neuen Zöllen den Druck auf Kanada.Bild: keystone

«Diskriminierende Behandlung von US-Produkten»: Trump kündigt neue Zölle gegen Kanada an

US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit Kanada den Druck und kündigt neue Zusatzzölle in Höhe von 50 Prozent an.
21.07.2026, 01:0421.07.2026, 01:04

Betroffen ist laut dem Weissen Haus eine breite Palette von Gütern, die in die USA importiert werden - als Beispiele wurden Hockeyschläger, Wein und Zement genannt.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer teilte mit, dass die neuen Zölle auf Importe aus Kanada im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar gelten werden.

Laut einer Erklärung aus dem Weissen Haus reagieren die USA damit «auf Kanadas diskriminierende Behandlung amerikanischer Produkte». Die Zölle sollen 30 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten, laut Proklamation am 19. August. Mit den Zöllen will Trump erreichen, dass die Bedingungen für den Export von US-amerikanischen Autos verbessert wird.

USA und Kanada streiten schon länger

Die neuen Zölle sind eine weitere Umdrehung im Handelsstreit zwischen den beiden Nachbarländern. Immer wieder hatte Trump Kanada wie auch anderen Ländern weltweit ein Handelsungleichgewicht zulasten der USA vorgeworfen. Zölle sind ein wichtiges Instrument seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident.

Allerdings hatte Trump mit seiner Zollpolitik nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA zurückrudern müssen, als es ihm verbot, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Seither versucht der Präsident über alternative Wege, Zölle durchzusetzen. In der Vergangenheit kam es zudem vor, dass er zwar Zölle androhte, sie aber dann doch nicht in die Tat umsetzte.

Trump ist verärgert über Kanada - wegen der Waldbrände

Vor wenigen Tagen hatte Trump Kanada bereits aus einem anderen Grund mit höheren Zöllen gedroht. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass den USA mit der durch Waldbrände verursachten Luftverschmutzung hohe Kosten entstehen würden. Deswegen müssten diese Kosten «zwangsläufig» den bestehenden Zöllen auf kanadische Importe hinzugerechnet werden.

In grossen Teilen des Nordostens der USA hatte es in der vergangenen Woche Rauchschwaden gegeben, nachdem Dutzende Wälder im benachbarten Kanada gebrannt hatten. In der Hauptstadt Washington wurde etwa für Freitag zeitweise eine Warnung an die Bewohner vor der schlechten Luftqualität ausgesprochen. Dort lag ein Brandgeruch in der Luft. (sda/dpa)

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