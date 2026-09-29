«Saved by the Bell»-Schauspieler Dennis Haskins gestorben

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Der US-Schauspieler Dennis Haskins, der mit seiner Rolle als Schuldirektor in der Serie «Saved by the Bell» (deutscher Titel: «California High School») berühmt wurde, ist tot. Haskins sei im Alter von 75 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben.

Schauspieler Dennis Haskins ist gestorben. Bild: imago sportfotodienst

Das berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung unter anderem auf sein Management und eine enge Freundin. Bei Haskins war schon vor einigen Jahren die Nervensystem-Erkrankung Parkinson diagnostiziert worden.

Der 1950 im US-Bundesstaat Tennessee geborene Haskins hatte zahlreiche Rollen in Filmen und Serien. Berühmt wurde er aber vor allem mit seiner Rolle als stets genervter, aber auch wohlmeinender Schuldirektor Richard Belding in der Serie «California High School», die in Deutschland in den 90er Jahren lief. (dab/sda/dpa)