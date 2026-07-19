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Tate-Brüder Andrew und Tristan in den USA festgenommen

FILE - Andrew Tate, right, and his brother Tristan arrive an event, April 11, 2026, in Miami. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool, File) Tate Brothers
Andrew Tate (r.) und sein Bruder Tristan.Bild: keystone

Tate-Brüder Andrew und Tristan in den USA festgenommen

Der als frauenverachtender Influencer bekannte Andrew Tate (39) und sein Bruder Tristan Tate (38) sind in den USA festgenommen worden.
19.07.2026, 03:2319.07.2026, 03:23

Die Festnahme erfolgte am Samstag in Miami im Zusammenhang mit Ermittlungen der britischen Polizei wegen einer Reihe mutmasslicher Sexualdelikte, wie die Polizei von Bedfordshire in der Nacht mitteilte. Die Brüder sollen in der kommenden Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Strafverfolgungskreise.

Die beiden Männer wurden laut britischen Polizeiangaben im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens in Gewahrsam genommen. Dabei geht es um die Vorwürfe von drei Opfern.

Vorwürfe von vier weiteren Opfern

Die britische Staatsanwaltschaft teilte mit, sie werde weitere Anklagen gegen die Brüder erheben, die sich auf Vorwürfe von vier weiteren Opfern beziehen. Dabei gehe es unter anderem um «Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten», erklärte Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten.

Die mutmasslichen Taten sollen sich den Angaben zufolge im Zeitraum von Juli 2010 bis August 2017 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft hat eigenen Angaben zufolge eine Auslieferung der beiden Männer beantragt.

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. (sda/dpa)

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