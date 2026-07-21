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Tragödie bei Angelausflug in den USA – fünf Tote

July 17, 2025, Dublin, Ohio, U.S: The O Shaughnessy Dam photographed Thursday, July 17, 2025 located on the Scioto River near Dublin, Ohio, United States. The dam forms O Shaughnessy Reservoir, which ...
Scioto River nahe Dublin, Ohio, USA.Bild: www.imago-images.de

Tragödie bei Angelausflug in den USA – fünf Tote

Fünf Menschen sind in einem Fluss in den USA ums Leben gekommen, als mehrere von ihnen einer in Not geratenen Person helfen wollten.
21.07.2026, 12:4521.07.2026, 12:45

Die Gruppe habe sich zum Angeln am Scioto River im US-Bundesstaat Ohio getroffen, zitierten US-Medien den zuständigen Sheriff Jeffrey Balzer. Als einer der Erwachsenen zum Schwimmen in den Fluss gegangen sei, «nahm die Tragödie ihren Anfang», sagte der Sheriff demnach während einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).

Die Person sei beim Schwimmen in Schwierigkeiten geraten. Zwei Menschen seien daraufhin ins Wasser geeilt, um zu helfen, jedoch ebenfalls in Not geraten. Schliesslich seien zwei weitere Menschen in den Fluss gegangen, um Hilfe zu leisten. Alle fünf seien gestorben.

Autofahrer sah «sichtlich verzweifeltes» Kind – Hilfe kam zu spät

Ereignet habe sich das Unglück bereits am Sonntagabend. Die Ermittler gehen davon aus, dass unter den Toten zwei Elternpaare und eine weitere Person sind. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor. Der Vorfall werde weiterhin untersucht, hiess es. Eine Sprachbarriere erschwere die Ermittlungen.

In der Nähe des Flusses hatte ein Autofahrer den Berichten zufolge am Sonntag zunächst ein «sichtlich verzweifeltes» Kind laufen sehen und daraufhin den Notruf gewählt. «Das Kind sagte, seine Familie sei im Fluss», berichtete der Sheriff. Die Hilfe sei zu spät gekommen. Inzwischen seien alle fünf Opfer aus dem Fluss geborgen worden.

Zwei Kinder seien mit der Gruppe unterwegs gewesen, berichteten US-Medien. Sie seien sechs und sieben Jahre alt und befänden sich in Betreuung von Sozialdiensten. (sda/dpa)

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