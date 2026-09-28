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Madonna eröffnet MTV Video Music Awards

FILE - Madonna speaks at the MTV Video Music Awards at Barclays Center on Sept. 12, 2021, in New York. Madonna will launch a new tour through North America and Europe this summer that will be include ...
Madonna, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2021, hat die diesjährigen MTV Video Music Awards eröffnet.Bild: keystone

Madonna eröffnet MTV Video Music Awards – Taylor Swift erhält Spezialpreis

28.09.2026, 03:4828.09.2026, 04:30

Superstar Madonna hat die Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA) mit einem fetzigen Auftritt zu einem Medley von ihrem Album «Confessions on a Dance Floor II» eröffnet. Zum Auftakt der Preisgala in Los Angeles holte sie Dutzende Sänger und Tänzer auf die Bühne. Sabrina Carpenter und die Queen of Pop sangen ihren Duett-Song «Bring Your Love». Mit Charli XCX debütierte Madonna die gemeinsame Aufnahme «Danceteria Afterhours» mit dem Refrain «Everybody get up and dance».

Damit stand die 68 Jahre alte Pop-Ikone erstmals nach 23 Jahren wieder singend auf der VMA-Bühne. 2003 sorgte sie bei einem Live-Auftritt gemeinsam mit Britney Spears und Christina Aguilera für weltweite Schlagzeilen, als sie ihren jüngeren Kolleginnen Zungenküsse gab. Damals präsentierte Madonna ihren Song «Hollywood». Seitdem war die Sängerin vereinzelt auf die VMA-Bühne zurückgekehrt, jedoch ohne musikalische Darbietung.

NEW YORK - AUGUST 28: (U.S. TABLOIDS OUT) Singers Britney Spears(L), Madonna, and Christina Aguilera perform onstage during the 2003 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 28, 2003 ...
2003 knutschten Britney Spears und Madonna bei den MTV Music Awards.Bild: Getty Images North America

Madonna führt die Verleihung der VMA in diesem Jahr mit insgesamt 13 Nominierungen an, etwa in den Sparten Video («Confessions II – The Film»), Künstler und Song des Jahres («Bring Your Love»). Pop-Superstar Taylor Swift (36) folgt mit 11 Nominierungen. Madonna hatte im Juli mit «Confessions on a Dance Floor II» erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum herausgebracht und damit die Charts erobert.

Taylor Swift accepts the award for video of the year for &quot;The Fate of Ophelia&quot; during the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (AP Photo/C ...
Für «The Fate of Ophelia» erhielt Taylor Swift den Preis für das Video des Jahres.Bild: keystone

Taylor Swift (36) hat ihre Trophäensammlung weiter vergrössert. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) in Los Angeles nahm die Pop-Ikone sichtlich stolz den neuen Sonderpreis für Regiearbeit entgegen. In den letzten 20 Jahren habe sie rund 60 Musikvideos gemacht, von denen sie 18 selbst geschrieben und inszeniert habe, betonte Swift. Sie würde es «wirklich lieben», bei Musikvideos Regie zu führen.

Mit dem neuen «Artist Director Honors»-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hiess es zuvor in einer Mitteilung des Senders MTV.

Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards war Swift in der Vergangenheit schon sieben Mal für «Beste Regie» nominiert und holte allein in dieser Sparte vier Preise.

Nach der Verleihung des Sonderpreises feierte Swifts Musikvideo zu ihrem neuen Song «Patient Zero» Weltpremiere, als es während der Show gezeigt wurde. Das Lied handelt von einer toxischen Beziehung. Die Hollywood-Stars Dakota Johnson und Colin Farrell treten in dem Video als streitendes Liebespaar auf. Johnson, die Swift den Preis überreichte, pries die Musikerin als visionäre Geschichtenerzählerin.

Die Trophäen-Show findet in Los Angeles statt. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält. (sda/dpa)

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Die MTV-VJs der 90er
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