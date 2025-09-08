wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Leben
People

Lady Gaga gewinnt MTV Video Music Awards Artist of the Year

Lady Gaga bei MTV Video Music Awards ausgezeichnet

08.09.2025, 07:1508.09.2025, 07:15
Mehr «Leben»

Superstar Lady Gaga ist zum Auftakt der MTV Video Music Awards als beste Künstlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 39-Jährige setzte sich in der Kategorie gegen andere Branchengrössen wie Taylor Swift, Kendrick Lamar und Beyoncé durch.

Lady Gaga accepts the award for artist of the year during the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Lady Gaga
Lady Gaga hat den Award für «Artist of the Year» gewonnen.Bild: keystone

«Als ich mich für die Show fertig gemacht habe, habe ich darüber nachgedacht, wie viel es mir bedeuten würde, diesen Preis heute zu gewinnen», sagte die in ein schwarzes Rüschenkleid inklusive passenden Kopfschmuck gekleidete Sängerin in ihrer Dankesrede auf der Bühne der Veranstaltungshalle auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York.

Sie widme den Preis ihrem «Partner in allen Dingen», Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist, und dem Publikum. «Ihr habt eine Bühne verdient, auf der ihr brillieren könnt, und ich gebe euch all meinen Applaus.»

Von den VMAs direkt rüber in den Madison Square Garden

Direkt nach der Dankesrede musste Lady Gaga die Gala allerdings schon wieder verlassen. «Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese grossartigen Auftritte anschauen, aber ich muss zurück in den Madison Square Garden.» In der berühmten Arena in Manhattan, etwa 30 Kilometer entfernt, war für denselben Abend ein Konzert der Künstlerin angekündigt.

Taylor Swift arrives at the MTV Video Music Awards on Wednesday, Sept. 11, 2024, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Taylor Swift
Im Jahr zuvor hat Taylor Swift den «Artist of the Year» Award gewonnen.Bild: keystone

Lady Gaga war mit insgesamt zwölf Nominierungen – den meisten im Kandidatenfeld – in die Preisverleihungsgala gegangen. Die Auszeichnungen werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vorigen Jahr räumte Taylor Swift als grosse Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen ab. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder vom Blutmond
1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond

Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auch künstlicher Zucker hat seine Nebenwirkungen – und zwar bisher unbekannte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Rettet der Akkusativ!
5
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
Meistgeteilt
1
Pedersen gewinnt Vuelta-Etappe +++ Elgg-Ettenhausen ist Schweizer Faustball-Meister
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
5
Bundeswehr verlegt Gerät für NATO-Übung nach Litauen
Lady Gaga bringt neues Lied zu Netflix-Serie «Wednesday» heraus
Das «Wednesday»-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.
Zur Story