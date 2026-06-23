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Trump kritisiert vor Rutte-Besuch europäische Nato-Partner

epa13057390 US President Donald Trump speaks during an executive order signing in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 22 June 2026. Trump signed two orders on quantum computing. ...
Trump nannte konkret Grossbritannien, Deutschland und Italien.Bild: keystone

Trump kritisiert vor Rutte-Besuch europäische Nato-Partner: «Waren nicht für uns da»

23.06.2026, 00:4423.06.2026, 00:44

Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Die USA hätten über Jahre enorme Summen für den Schutz Europas ausgegeben, sagte Trump im Weissen Haus. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen.

Trump nannte dabei Grossbritannien, Deutschland und Italien. «Wir haben sie gebeten zu kommen, und sie waren nicht für uns da», sagte er. Konkreter wurde er dabei nicht. US-Regierungsvertreter hatten Nato-Verbündeten bereits zuvor mehrfach vorgeworfen, die USA im Krieg gegen den Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben.

Trump stellte nun auch amerikanische Sicherheitszusagen für Europa indirekt infrage. Die USA gäben Hunderte Millionen Dollar aus, um europäische Staaten vor Russland zu schützen, sagte er. Wenn Verbündete den Vereinigten Staaten bei vergleichsweise kleinen Angelegenheiten nicht helfen wollten, könne Washington künftig ebenfalls Nein sagen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird von Dienstag bis Donnerstag in Washington erwartet. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Trump im Weissen Haus. Auch Gespräche mit anderen ranghohen Regierungsvertretern sind vorgesehen. (sda/dpa)

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