sonnig18°
DE | FR
burger
International
Videos

Robbie Williams: Dem britischen Sänger fällt etwas weisses aufs Mikrofon

Video: watson/nina bürge

Rätsel um weisse Krümel im Gesicht: Jetzt äussert sich Robbie Williams

21.07.2026, 11:1621.07.2026, 11:16

Der britische Popsänger Robbie Williams war während des Fussball-WM-Finals beim deutschen Fernsehsender Magenta zu Gast. Bei dem kurzen Interview fiel dem Sänger ein weisses Krümelchen auf sein Mikrofon. Der Clip ging in den sozialen Medien viral und Nutzer spekulierten, ob dem 52-Jährigen Koks aus der Nase gefallen sei. Schau dir den Moment und was dem Sänger wirklich auf das Mikrofon fiel, im Video an:

Video: watson/nina bürge

Der Sänger löste am Tag nach dem Interview auf, was ihm tatsächlich auf das Mikrofon gefallen sei, und entschuldigte sich für den Patzer. Robbie Williams ist seit mehreren Jahren abstinent und konsumiert keinen Alkohol und auch keine Drogen mehr. (nib)

Mehr zu Robbie Williams:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre
1 / 33
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre

2024: John Krasinski, bekannt aus «The Office», gewinnt den People-Award 2024.
quelle: keystone / evan agostini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So feiern die Spanier den Weltmeistertitel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bison schleudert Mann meterhoch in die Luft – jetzt meldet sich dieser zu Wort
Im Yellowstone-Nationalpark ist ein 65-jähriger Tourist bei einem Bisonangriff schwer verletzt worden. Der Fotograf Mike MacLeod hatte zuvor beobachtet, dass sich das Tier ungewöhnlich aggressiv verhielt und bereits andere Parkbesucher bedrohte, berichtete er gegenüber Cowboy State Daily. Er begann deshalb, die Situation zu filmen.
Zur Story