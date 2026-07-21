Video: watson/nina bürge

Rätsel um weisse Krümel im Gesicht: Jetzt äussert sich Robbie Williams

Mehr «International»

Der britische Popsänger Robbie Williams war während des Fussball-WM-Finals beim deutschen Fernsehsender Magenta zu Gast. Bei dem kurzen Interview fiel dem Sänger ein weisses Krümelchen auf sein Mikrofon. Der Clip ging in den sozialen Medien viral und Nutzer spekulierten, ob dem 52-Jährigen Koks aus der Nase gefallen sei. Schau dir den Moment und was dem Sänger wirklich auf das Mikrofon fiel, im Video an:

Video: watson/nina bürge

Der Sänger löste am Tag nach dem Interview auf, was ihm tatsächlich auf das Mikrofon gefallen sei, und entschuldigte sich für den Patzer. Robbie Williams ist seit mehreren Jahren abstinent und konsumiert keinen Alkohol und auch keine Drogen mehr. (nib)