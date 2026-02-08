wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
People-News

Robbie Williams plant Hotelkette mit eigenen Musikbühnen weltweit

People-News

Robbie Williams plant Hotelkette mit eigenen Musikbühnen weltweit

Vor drei Jahren hatte der britische Popstar bereits einen ähnliche Idee.
08.02.2026, 19:4208.02.2026, 19:42
Dorothea Meadows / t-online
Ein Artikel von
t-online
Singer Robbie Williams performs during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool) WCup Draw Soccer
Bild: keystone

Der britische Popstar Robbie Williams arbeitet offenbar an einem Plan, ins internationale Tourismusgeschäft einzusteigen. Im Frühstücksfernsehen der BBC erklärte der 51-Jährige, dass er eigene Hotels bauen will, die über integrierte Veranstaltungsorte für Musik verfügen sollen. «Ich will Hotels bauen», sagte Williams, «mit eigenen Showbühnen darin, und dann möchte ich in meinen eigenen Hotels auftreten.» Auf die Nachfrage, wo diese Hotels entstehen sollen, antwortete der ehemalige Take-That-Star spontan: «Überall».

240 Dollar für ein Frühstück in Las Vegas

Schon vor drei Jahren hatte Williams öffentlich darüber gesprochen, ein Hotel in Dubai bauen zu wollen. Die Idee sei ihm gekommen, nachdem er sich in Las Vegas über ein teures Frühstück im Hotel geärgert hatte. «Ich weiss noch, wie ich aufwachte und mir 240 Dollar für das Frühstück berechnet wurden. Es waren zwei Croissants, eine Schüssel mit Haferflocken und ein Kaffee, und ich dachte: Haut bloss ab», erzählte Williams damals. Die Idee eines 700-Betten-Hauses in Dubai wurde bislang nicht in die Realität umgesetzt. Das könne aber noch kommen, so Williams.

Williams durfte bereits in das Tourismusgeschäft hineinschnuppern. Im vergangenen Jahr gab er im südspanischen Málaga ein Open-Air-Konzert vor 15'000 Kreuzfahrtpassagieren anlässlich der Taufe von zwei «Mein Schiff Relax»-Schiffen. Aktuell ist der Sänger jedoch vor allem musikalisch beschäftigt: Seine «Long 90's Tour» startete gerade in Glasgow, wo er seinen Fans neue Songs und Klassiker präsentiert.

Robbie Williams wurde 1990 im Alter von nur 16 Jahren als Mitglied der britischen Popgruppe Take That international bekannt. 1995 verliess der Engländer aus Stoke-on-Trent die Gruppe und startete eine ebenfalls sehr erfolgreiche Solokarriere. Mit über 70 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den meistverkauften Musikern Grossbritanniens.

Mehr dazu:

Take That: Robbie Williams legt in Netflix-Doku Alkoholmissbrauch offen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der virale Taxiteller ist in der Schweiz angekommen – wir haben ihn probiert
Das Gericht sorgt gerade in Deutschland für einen neuen Food-Hype. Nun gibt es den Teller erstmals auch bei uns. Wir haben ihn probiert.
Gyros mit Tzatziki, Zwiebeln, Pommes, Mayo und … Currywurst. Dieses Gericht nennt man Taxiteller und es ist der neuste Food-Trend aus Deutschland. Der Mythos dahinter: Ein Taxifahrer wollte spätabends noch einen Gyros essen, der Imbiss hatte aber nicht mehr genug da und hat den Teller darum mit einer übrigen Currywurst ergänzt. Die überraschende Combi war für den Taxifahrer ein totaler Hit und wurde so zum Verkaufsschlager der Imbiss-Bude.
Zur Story