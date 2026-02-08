People-News

Robbie Williams plant Hotelkette mit eigenen Musikbühnen weltweit

Vor drei Jahren hatte der britische Popstar bereits einen ähnliche Idee.

Der britische Popstar Robbie Williams arbeitet offenbar an einem Plan, ins internationale Tourismusgeschäft einzusteigen. Im Frühstücksfernsehen der BBC erklärte der 51-Jährige, dass er eigene Hotels bauen will, die über integrierte Veranstaltungsorte für Musik verfügen sollen. «Ich will Hotels bauen», sagte Williams, «mit eigenen Showbühnen darin, und dann möchte ich in meinen eigenen Hotels auftreten.» Auf die Nachfrage, wo diese Hotels entstehen sollen, antwortete der ehemalige Take-That-Star spontan: «Überall».

240 Dollar für ein Frühstück in Las Vegas

Schon vor drei Jahren hatte Williams öffentlich darüber gesprochen, ein Hotel in Dubai bauen zu wollen. Die Idee sei ihm gekommen, nachdem er sich in Las Vegas über ein teures Frühstück im Hotel geärgert hatte. «Ich weiss noch, wie ich aufwachte und mir 240 Dollar für das Frühstück berechnet wurden. Es waren zwei Croissants, eine Schüssel mit Haferflocken und ein Kaffee, und ich dachte: Haut bloss ab», erzählte Williams damals. Die Idee eines 700-Betten-Hauses in Dubai wurde bislang nicht in die Realität umgesetzt. Das könne aber noch kommen, so Williams.

Williams durfte bereits in das Tourismusgeschäft hineinschnuppern. Im vergangenen Jahr gab er im südspanischen Málaga ein Open-Air-Konzert vor 15'000 Kreuzfahrtpassagieren anlässlich der Taufe von zwei «Mein Schiff Relax»-Schiffen. Aktuell ist der Sänger jedoch vor allem musikalisch beschäftigt: Seine «Long 90's Tour» startete gerade in Glasgow, wo er seinen Fans neue Songs und Klassiker präsentiert.

Robbie Williams wurde 1990 im Alter von nur 16 Jahren als Mitglied der britischen Popgruppe Take That international bekannt. 1995 verliess der Engländer aus Stoke-on-Trent die Gruppe und startete eine ebenfalls sehr erfolgreiche Solokarriere. Mit über 70 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den meistverkauften Musikern Grossbritanniens.