Bär beisst Tourist in Rumänien in die Wade und diesre bemerkt es nicht

Video: watson/nina bürge

Bär schnüffelt an Touristen – dieser bemerkt nicht einmal einen Biss in die Wade

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In Rumänien hat sich ein kleiner Bär einem Touristen genähert, der am Strassenrand steht und auf sein Handy fokussiert ist. Der Mann scheint weder den Bären zu bemerken – und verschreckt selbst dann nicht, als ihm dieser in die Wade beisst. Schau dir die seltsame Begegnung im Video an:

Video: watson/nina bürge

Das Video des kleinen Bären geht aktuell in sozialen Medien viral. Laut Medienberichten ist der Tourist unverletzt geblieben und auch dem Bären ist offenbar nichts passiert. (nib)