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Nach erneut heftigen Regenfällen: Erdrutsch in Nepal

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Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen ist es in Nepal zu einem massiven Erdrutsch gekommen. Aufnahmen zeigen, wie innerhalb von Sekunden ein grosser Teil einer Bergseite in den Kali-Gandaki-Fluss stürzt.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem es am Sonntag erneut zu Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen war. Diese haben mindestens 56 Tote in Indien gefordert , während in Nepal mindestens 14 Menschen gestorben sind und weitere 11 vermisst werden. Die Behörden dort warnten am Sonntag, dass weitere Sturzfluten möglich seien.

Derzeit kursieren diverse Videos der Katastrophe auf den sozialen Medien. Bereits im August kam es zu verheerenden Sturzfluten im Himalaya. Dabei sind mindestens 1450 Menschen gestorben, Tausende werden noch immer vermisst. (reuters, emm)

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