Video: watson/nina bürge

«Schon wieder ein neuer Premierminister?» – Andy Burnham besucht ein Altersheim

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Der neue Premierminister von Grossbritannien war in einem Altersheim zu Besuch. Dort war ein Bewohner erstaunt darüber, dass bereits ein neuer Mann in diesem Amt ist und sie hatten ein paar Verständnisprobleme. Schau dir den Besuch im Video an:

Video: watson/nina bürge

Seit dem 17. Juli ist der 56-jährige Andy Burnham der neue Premierminister von Grossbritannien. Er tritt in die Fussstapfen von Keir Starmer, der Mitte Juni seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Burnham ist somit der siebte britische Premierminister in den vergangenen zehn Jahren.

Burnham möchte mit seiner Politik näher an den Leuten sein. Er strebt an, Menschen mit geringerem Einkommen und kleine Unternehmen finanziell zu entlasten. Seine Politik soll sich ganz nach dem britischen Volk richten, um diesem das Leben einfacher zu gestalten. So soll der erste Beschluss bereits am 1. Oktober in Kraft treten: Die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten soll gestrichen werden. (nib)