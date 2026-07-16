sonnig29°
DE | FR
burger
International
Videos

«Total vermasselt»: Vance räumt Fehler bei Epstein-Akten ein

Video: watson/nina bürge

«Total vermasselt»: Vance räumt Fehler bei Epstein-Akten ein

US-Vizepräsident JD Vance hat den Umgang seiner Regierung mit den Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kritisiert.
16.07.2026, 00:2616.07.2026, 13:22

«Wenn die Leute sagen wollen, wir hätten die Epstein-Veröffentlichung falsch gehandhabt: schuldig», sagte er in dem Podcast «The Joe Rogan Experience». Gerade die Kommunikation habe seine Regierung «komplett vermasselt».

Vice President JD Vance speaks about efforts to combat fraud during an event at the Wisconsin Air National Guard facility at Milwaukee Mitchell International Airport, Wednesday, July 8, 2026, in Milwa ...
JD Vance.Bild: keystone

«Aber glaube ich, dass wir es vermasselt haben, weil wir versucht haben, etwas zu verbergen? Nein», sagte Vance. Der Grund sei, dass falsche Behauptungen aufgestellt worden seien. Vance nannte unter anderem eine viel beachtete Äusserung der damaligen Justizministerin Pam Bondi, die gesagt hatte, eine Kundenliste des Sexualstraftäters liege bei ihr auf dem Tisch. US-Präsident Donald Trump hatte Bondi Anfang April abgesetzt.

Video: watson/nina bürge

Regierung versuchte, Ermittlung von Trump fernzuhalten

Der steinreiche Finanzier aus New York, Jeffrey Epstein, hatte vor Jahrzehnten einen Missbrauchsring betrieben, dem junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Epstein hatte beste Kontakte in die High Society der USA und vieler anderer Länder. Er starb 2019 in seiner Gefängniszelle.

Der Skandal ist mit der Veröffentlichung der Ermittlungsakten wieder in die Schlagzeilen geraten. Die US-Regierung versucht, ihn möglichst weit von Trump fernzuhalten. Die per Gesetz geforderte Veröffentlichung der Ermittlungsakten fiel in Bondis Zuständigkeit. Kritiker prangerten etwa an, die geschwärzten Stellen in den Akten schützten nicht nur Opfer, sondern auch mutmassliche Mittäter. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade
1 / 27
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

Frankreich feiert am 14. Juli Nationalfeiertag
quelle: keystone / thomas padilla
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mitmach-Pokal» für Donald Trump im Iran-Krieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
38 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Zwö
16.07.2026 01:16registriert August 2019
Dann zeigt uns doch die Akten ungeschwärzt. Wir können dann selber entscheiden.
1881
Melden
Zum Kommentar
avatar
Scrat
16.07.2026 00:40registriert Januar 2016
Es stinkt zum Himmel.
1551
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bluedog5420
16.07.2026 01:13registriert Dezember 2024
Der Herr Vance bereitet sich auf die Trump Nach(t)zeit vor. Wer hatte Bondi eingesetzt! Dann abgesetzt.. und jetzt ist sie weiblicher Sündenbock... braucht nicht viel Phantasie!
1472
Melden
Zum Kommentar
38
Ukraine vor erneutem Wechsel im Verteidigungsministerium
Im Zuge der Kabinettsumbildung steht der von Russland angegriffenen Ukraine erneut ein Wechsel im Verteidigungsministerium bevor. «Es war eine grosse Ehre, dem ukrainischen Volk auf dem Posten des Verteidigungsministers zu dienen», schrieb Amtsinhaber Mychajlo Fedorow bei Telegram. Auf X stellte er Fotos dazu, auf denen er auch mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu sehen ist.
Zur Story