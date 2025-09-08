Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr

Das legendäre Oktoberfest München hat längst die Welt erobert und unzählige Nachahmer gefunden. Auch in der Schweiz bieten sich viele Möglichkeiten für ein Prosit auf die Gemütlichkeit und noch ein bisschen mehr. Wobei, vielleicht auch eher: «Boten» sich viele Möglichkeiten. Wir haben die grosse Übersicht, wo du dir Bierzelt-Feeling holen kannst.

Reto Fehr Folge mir Leo Helfenberger Folge mir

Mehr «Schweiz»

Ist der Hype vorbei?

Im September und Oktober haben Dirndl und Lederhosen auch bei uns Saison. Es wird geschunkelt und getrunken, zwischendurch mal eine Brezel verdrückt.



Wir zeigen dir – nicht zum ersten Mal – mit unserer Übersichtskarte, wo die Partys hierzulande steigen. Allerdings fiel auf: Es wurden in den letzten Jahren deutlich weniger Oktoberfeste. Noch vor zwei bis drei Jahren hatte gefühlt jedes Kaff sein eigenes Wiesngaudi. Turnvereine, Guggenmusiken oder auch Restaurants veranstalteten einen Event in Gais AR, Horw LU oder Gelterkinden BL.

Jetzt aber verschwanden im Vergleich zu unserer Liste von 2023 fast 50 Oktoberfeste von der Karte. Klar, unsere Übersicht war nie abschliessend, aber deckte auf jeden Fall die grösseren Anlässe ab. Da ist das schon ein grosser Unterschied. Und die Frage stellt sich: Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? Das Klub-Sterben ist ja auch in aller Munde. Oder zumindest das Wehklagen, dass nicht mehr so viel Alkohol getrunken wird.

So berichteten wir im Juli 2025: Die Jungen bleiben daheim: «Aktuell fehlt uns bis ein Viertel des gewohnten Barumsatzes»

Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes

Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes oder zumindest eine Pause sind vielfältig. Es braucht viele Helferinnen und Helfer, die Kosten stiegen, eine gute Band kriegst du kaum für viel unter 4500 Franken – ein schon sehr grosser Batzen für viele kleinere Feste.

Eines der mittelgrossen ist das Openair Rapperswil-Jona, das seit 2017 mit viel Platz im Grünfeld stattfand, letztes Jahr in eine andere Location zog und dieses Jahr pausiert. Irene Eichmann sagt auf Anfrage: «Wir haben in diesem Jahr zu wenig Kapazitäten, um den Event zu stemmen.»

Gehst du an Oktoberfeste? Ja, an mehrere pro Jahr Ja, an eines pro Jahr Nicht jedes Jahr Nein, einmal und nie wieder Nein, war noch nie an einem Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 731 Personen teilgenommen

In den letzten Jahren habe man schon gemerkt, dass es bisschen weniger werde. Aber Grund für die Pause sei das nicht gewesen. Wie es 2026 weitergeht, ist noch offen.

Verändert hat sich auch in Wald ZH etwas. Bis vor wenigen Jahren waren die Walder Wiesen ein zweitägiger (auch mal noch dreitägig mit Sonntags-Frühschoppen) Anlass in einem Zelt mit bis zu 900 Plätzen. Ausverkauft war dieses am Schluss nicht mehr, die Organisatoren zogen sich zurück.

Wer eher auf Wein steht: Präsentiert von Rauszeit Zwei Banausen beim Weintest – das kam dabei heraus

So klappt es auch mit kleineren Oktoberfesten

Aus einer Bieridee entstand ein neues OK – völlig unabhängig vom alten Anlass –, das an einem neuen Ort mit neuem Konzept vor zwei Jahren das Walder Oktoberfest aus der Taufe hob. «Wir machen es im kleineren Rahmen mit rund 300 Plätze. Und es soll vor allem für die Menschen aus dem Dorf sein», sagt OK-Mitglied Christoph Meier. Der Anlass war bei den ersten Durchführungen innert rund einer Stunde ausverkauft.

Sie setzten bewusst nur auf einen Abend. Das spart Kosten und Helfereinsätze. Zudem kennen sich viele am Event, was für gute Stimmung sorgt. Sie seien zufrieden, wenn sie so viel verdienen, dass sie «gut rauskommen und ein Helferessen drinliegt». Trotzdem sagt Meier: «Wenn du so einen kleinen Event durchführst, kannst du es ohne Sponsoren vergessen.» Ob sie doch wachsen, werden die nächsten Jahre zeigen. Es soll nicht das Hauptziel sein.

So wie in Wald heisst es auch in anderen Schweizer Orten im September und Oktober wieder: «Oans, zwoa, drei Gsuffa!» Wo du mitfeiern kannst, siehst du in unserer Übersicht (fehlt dein Oktoberfest? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch):

Die Übersichtskarte: Oktoberfeste in der Schweiz 2025

Dein Lieblingsoktoberfest fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir auf reto.fehr@watson.ch.



Die Datumsangaben sind jeweils für 2026, bei Anlässen über mehrere Wochen sind diese jeweils oft einfach freitags und samstags. Die Standorte sind so genau wie möglich. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.



Oktoberfeste nach Datum

Start im September

Start im Oktober/November

Dein Lieblingsoktoberfest fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!