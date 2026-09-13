Leni Klum bringt mit Sportalm moderne Dirndl-Varianten heraus. Bild: sportalm.com

Das sind die Dirndl-Trends 2026 – und die Alternativen dazu

Am 19. Oktober startet das Oktoberfest in München – und auch in der Schweiz gibt es genug Gelegenheiten, ein Dirndl zu tragen. Was zurzeit angesagt ist und welche Alternativen es gibt.

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Bald ist wieder Zeit für Bier, Brezen, Schlagermusik und Trachtenmode, denn die Oktoberfestsaison steht bereits in den Startlöchern. Zeit also, sich schon mal kleidungstechnisch darauf vorzubereiten.

Moderner Look

Wer bei Tracht an biedere Kleidung denkt oder gar an billige Abklatsche von gängigen Chinashops, der kennt noch nicht die neuesten Dirndl-Varianten. Diese kommen ganz modern daher. Trachtenexpertin Gabriele Hammerschick meint gegenüber der Vogue zu den diesjährigen Dirndl-Trends: «2026 zeigt sich die Tracht genauso modern wie hochwertig. Sie ist geprägt von handwerklichen Details.»

Leni Klums Dirndl vereint Modernität und Schlichtheit. Bild: sportalm.com

2026 sind Dirndl mit einer Rocklänge von 70 bis 80 Zentimetern angesagt. Sie sind aus Baumwolle, Samt, Jacquard, Cord oder Leinen gefertigt. Günstiges Polyester ist dagegen out. Die Farben bleiben mit Tönen wie Mokka, Bordeaux, Dunkelgrün, Beige oder Dunkelblau schlichter. Auf jeden Fall sollten Dirndl und Schürze aus einer Farbwelt stammen.

Ton in Ton ist 2026 das Motto. Bild: Instagram/lilianlitehiser

Bei den schlichten Dirndln ist der Vorteil für kommende Saisons, dass nicht das Dirndl ersetzt werden muss, sondern bloss die Bluse, Schürze oder ein Tuch, um einen neuen Look zu kreieren. Denn qualitativ hochwertige Dirndl haben ihren Preis.

Alternativen

Zunehmend im Kommen sind Zweiteiler, welche beispielsweise aus einem Mieder und Lederrock bestehen. Auch Leni Klum trägt bei ihrer Kollektion mit Sportalm einen modernen Zweiteiler, der schon fast nicht mehr an ein Dirndl erinnert und auch gut im Alltag getragen werden kann.

Leni Klum in einem modernen Zweiteiler. Bild: sportalm.com

Das Beispiel zeigt: Korsagen, ob mit oder ohne Bluse, sind mehr im Fokus, während die Röcke auch tief auf der Hüfte sitzen können.

Wer sonst sportlich unterwegs ist, könnte sich über das Dirndl von Adidas freuen. Wie schon vergangenes Jahr bringt die Sportmarke auch 2026 wieder ein eigenes Modell heraus. Das Design verbindet klassische Trachtenelemente mit den drei ikonischen Streifen. Das Sport-Dirndl ist wahrscheinlich auch das Einzige, bei dem Sneaker dazu gut aussehen.

Das Adidas-Dirndl kostet 500 Franken. Bild: zalando.ch

Das Dirndl von Adidas gibt es in Schwarz und Rot. Bei ersterem gibt es zudem eine Version mit transparenten Mesh-Ballonärmeln und eine mit T-Shirt-Ärmeln.

Wer kein Dirndl tragen möchte oder einen ganz anderen Look präsentieren möchte, kann auch einzelne Teile eines Dirndls mit Alltagskleidung kombinieren. Dirndloberteile oder Trachtenstrickjacken können etwa mit einer Jeans, Shorts oder einem kurzen Rock kombiniert werden.

Ein Trachtenoberteil kann auch alleine getragen werden. Bild: Instagram/cocoverotrachten

Nicht jede Frau trägt gerne Röcke oder Kleider und das muss sie auch nicht. 2026 darf es deshalb ebenso gut eine Lederhose sein. Ob kurz oder lang, bleibt dabei dem eigenen Geschmack überlassen. Dazu passt ein schlichtes Oberteil. Wer möchte, kann den Look wie auf dem Bild mit langen Socken ergänzen.

Bei Lederhosen können unbesorgt Fahrgeschäfte besucht werden, ohne dass etwas hervorblitzt. Bild: Breuniger.com

Damit wird das Dirndl kombiniert

Bei den Schuhen, Taschen und Accessoires gilt: «Das Dirndl lässt sich heute wunderbar mit modernen Schuhen, Taschen und ausgewählten Accessoires kombinieren», meint Hammerschick zur «Vogue».

Blusen sind kein Muss mehr: Viele Mieder kommen bereits mit Ärmeln daher und sind hochgeschlossen, sodass unfreiwillige Einblicke ausbleiben. Schlichte Dirndl ohne Bluse verleihen dem traditionellen Look einen modernen Touch. Wer trotzdem nicht auf eine Bluse verzichten möchte, findet trendige Varianten aus transparenten Stoffen, mit floralen Mustern oder aus Tüll.

Voluminöse Blusen sind im Trend. Bild: Instagram/patriciawirschke

Besonders angesagt sind laut der «Instyle» in diesem Jahr weite, voluminöse Ärmel im 80er-Jahre-Look. Bei schlichten Dirndln rücken sie damit ganz bewusst in den Fokus.

Da es im Herbst kälter werden kann, sollte auch an etwas Warmes für darüber gedacht werden. Neben klassischen Trachtenjacken bietet sich eine Trachtenstrickjacke an. Diese lässt sich praktischerweise auch im Alltag tragen, etwa kombiniert mit einer Jeans. Auch hier gilt jedoch: Die Farben sollten aufeinander abgestimmt sein.

Wer kein Dirndl anziehen möchte, kann die Strickjacke mit Jeans oder Hose kombinieren. Bild: krueger-dirndl.ch

Bei der Schuhbekleidung können natürlich klassisch Pumps, aber auch fast jeder andere Schuh getragen werden wie Ballerinas, Loafer oder Stiefeletten. Und da das Dirndl schon schlicht ist, kann dagegen bei der Tasche auf Muster oder besondere Details gesetzt werden.

Ein besonderes Accessoire ist dieses Jahr das Seidentuch, das entweder als Trachtengürtel, Haarreif oder Halstuch herhält.