Das sind die Oktoberfeste in der Schweiz – es werden immer weniger

Das legendäre Oktoberfest München hat längst die Welt erobert und unzählige Nachahmer gefunden. Auch in der Schweiz bieten sich viele Möglichkeiten für ein Prosit auf die Gemütlichkeit und noch ein bisschen mehr. Wobei, vielleicht auch eher: «Boten» sich viele Möglichkeiten. Wir haben die grosse Übersicht, wo du dir Bierzelt-Feeling holen kannst.

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Ist der Hype vorbei?

Im September und Oktober haben Dirndl und Lederhosen auch bei uns Saison. Es wird geschunkelt und getrunken, zwischendurch mal eine Brezel verdrückt.



Wir zeigen dir – nicht zum ersten Mal – mit unserer Übersichtskarte, wo die Partys hierzulande steigen. Allerdings fiel auf: Es wurden in den letzten Jahren deutlich weniger Oktoberfeste. Noch vor zwei bis drei Jahren hatte gefühlt jedes Kaff sein eigenes Wiesngaudi. Turnvereine, Guggenmusiken oder auch Restaurants veranstalteten einen Event in Gais AR, Horw LU oder Gelterkinden BL.

Jetzt aber verschwanden im Vergleich zu unserer Liste von 2025 wieder rund zehn Oktoberfeste von der Karte. Klar, unsere Übersicht war nie abschliessend, aber deckte auf jeden Fall die grösseren Anlässe ab. Und die Frage stellt sich: Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? Das Klub-Sterben ist ja auch in aller Munde. Oder zumindest das Wehklagen, dass nicht mehr so viel Alkohol getrunken wird.

Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes

Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes oder zumindest eine Pause sind vielfältig. Es braucht viele Helferinnen und Helfer, die Kosten stiegen, eine gute Band kriegst du kaum für viel unter 4500 Franken – ein schon sehr grosser Batzen für viele kleinere Feste.

Im letzten Jahr ihre Derniere beschlossen unter anderem das Seetaler Oktoberfest nach 15 Jahren oder das Oktoberfest Zuchwil nach drei Jahren.

Gehst du an Oktoberfeste? Ja, an mehrere pro Jahr Ja, an eines pro Jahr Nicht jedes Jahr Nein, einmal und nie wieder Nein, war noch nie an einem Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 3565 Personen teilgenommen

Und das Oktoberfest Tannzapfenland kündigte an, dass 2026 die letzte Ausgabe sein werde. Die Gründe sind nicht ganz klar, aber das Resultat sind immer weniger Besucher und irgendwann lohnt sich der Aufwand nicht mehr.

Oft waren es Vereine oder ein ehrenamtliches OK, das «nebenbei» noch ein Oktoberfest organisierte. Es braucht viele Helfer und dann wird es bald schwierig, so einen Anlass über mehrere Jahre zu stemmen.

Ansprüche und Aufwand wachsen: So klappt es weiterhin

Beim Oktoberfest Wädenswil ist die Eventagentur Sivex am Werk. An zwei Wochenenden wird hier gefeiert. Organisator Fabio Messmer schreibt auf Anfrage: «Die Nachfrage ist gut und wir sehen weiterhin Potenzial nach oben.» Ein Selbstläufer ist das Oktoberfest aber nicht mehr: «Wir investieren deshalb deutlich mehr in Marketing und in das gesamte Erlebnis rund um den Anlass. Nur so gelingt es uns, die Besucherzahlen langfristig zu halten und weiterzuentwickeln.»

Der Anspruch an die Veranstaltungen ist gestiegen. Einfach nur Bier anbieten, das reicht nicht mehr. Man will auch alkoholfreie Angebote oder Drinks wie Aperol Spritz. Und Themen wie Bewilligungen, Sicherheits-, Verkehrs- und Sanitätskonzepte erschweren die Organisation.

Zudem setzt man in Wädenswil auf regionalen Charakter. Das Rahmenprogramm wird ergänzt mit Eisshot-Werfen, Schiessbude, Trachtenshop und Fotobox. Nach dem Ende im Hauptzelt geht die Party im Barzelt (eintrittsfrei) weiter.

Wer eher auf Wein steht: Präsentiert von Rauszeit Zwei Banausen beim Weintest – das kam dabei heraus

So heisst es auch 2026 in verschiedenen Schweizer Orten im September und Oktober wieder: «Oans, zwoa, drei Gsuffa!» Wo du mitfeiern kannst, siehst du in unserer Übersicht (fehlt dein Oktoberfest? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch):

Die Übersichtskarte: Oktoberfeste in der Schweiz 2026

Dein Lieblingsoktoberfest fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!

Datum und Standort Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir auf reto.fehr@watson.ch.



Die Datumsangaben sind jeweils für 2026, bei Anlässen über mehrere Wochen sind diese jeweils oft einfach freitags und samstags. Die Standorte sind so genau wie möglich. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.



Oktoberfeste nach Datum

Start im September

Start im Oktober/November

keine Info/ keine Durchführung mehr

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