Das sind die Oktoberfeste in der Schweiz – es werden immer weniger
Ist der Hype vorbei?
Im September und Oktober haben Dirndl und Lederhosen auch bei uns Saison. Es wird geschunkelt und getrunken, zwischendurch mal eine Brezel verdrückt.
Wir zeigen dir – nicht zum ersten Mal – mit unserer Übersichtskarte, wo die Partys hierzulande steigen. Allerdings fiel auf: Es wurden in den letzten Jahren deutlich weniger Oktoberfeste. Noch vor zwei bis drei Jahren hatte gefühlt jedes Kaff sein eigenes Wiesngaudi. Turnvereine, Guggenmusiken oder auch Restaurants veranstalteten einen Event in Gais AR, Horw LU oder Gelterkinden BL.
Jetzt aber verschwanden im Vergleich zu unserer Liste von 2025 wieder rund zehn Oktoberfeste von der Karte. Klar, unsere Übersicht war nie abschliessend, aber deckte auf jeden Fall die grösseren Anlässe ab. Und die Frage stellt sich: Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? Das Klub-Sterben ist ja auch in aller Munde. Oder zumindest das Wehklagen, dass nicht mehr so viel Alkohol getrunken wird.
Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes
Die Gründe für das Ende eines Oktoberfestes oder zumindest eine Pause sind vielfältig. Es braucht viele Helferinnen und Helfer, die Kosten stiegen, eine gute Band kriegst du kaum für viel unter 4500 Franken – ein schon sehr grosser Batzen für viele kleinere Feste.
Im letzten Jahr ihre Derniere beschlossen unter anderem das Seetaler Oktoberfest nach 15 Jahren oder das Oktoberfest Zuchwil nach drei Jahren.
Und das Oktoberfest Tannzapfenland kündigte an, dass 2026 die letzte Ausgabe sein werde. Die Gründe sind nicht ganz klar, aber das Resultat sind immer weniger Besucher und irgendwann lohnt sich der Aufwand nicht mehr.
Oft waren es Vereine oder ein ehrenamtliches OK, das «nebenbei» noch ein Oktoberfest organisierte. Es braucht viele Helfer und dann wird es bald schwierig, so einen Anlass über mehrere Jahre zu stemmen.
Ansprüche und Aufwand wachsen: So klappt es weiterhin
Beim Oktoberfest Wädenswil ist die Eventagentur Sivex am Werk. An zwei Wochenenden wird hier gefeiert. Organisator Fabio Messmer schreibt auf Anfrage: «Die Nachfrage ist gut und wir sehen weiterhin Potenzial nach oben.» Ein Selbstläufer ist das Oktoberfest aber nicht mehr: «Wir investieren deshalb deutlich mehr in Marketing und in das gesamte Erlebnis rund um den Anlass. Nur so gelingt es uns, die Besucherzahlen langfristig zu halten und weiterzuentwickeln.»
Der Anspruch an die Veranstaltungen ist gestiegen. Einfach nur Bier anbieten, das reicht nicht mehr. Man will auch alkoholfreie Angebote oder Drinks wie Aperol Spritz. Und Themen wie Bewilligungen, Sicherheits-, Verkehrs- und Sanitätskonzepte erschweren die Organisation.
Zudem setzt man in Wädenswil auf regionalen Charakter. Das Rahmenprogramm wird ergänzt mit Eisshot-Werfen, Schiessbude, Trachtenshop und Fotobox. Nach dem Ende im Hauptzelt geht die Party im Barzelt (eintrittsfrei) weiter.
So heisst es auch 2026 in verschiedenen Schweizer Orten im September und Oktober wieder: «Oans, zwoa, drei Gsuffa!» Wo du mitfeiern kannst, siehst du in unserer Übersicht (fehlt dein Oktoberfest? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch):
Die Übersichtskarte: Oktoberfeste in der Schweiz 2026
Die Datumsangaben sind jeweils für 2026, bei Anlässen über mehrere Wochen sind diese jeweils oft einfach freitags und samstags. Die Standorte sind so genau wie möglich. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.
Oktoberfeste nach Datum
Start im September
- 5. September 2026: Ürner Oktoberfest
Wo? Altdorf (UR)
Weitere Informationen findest du hier.
- 11. & 12. September 2026: Oktoberfest Stallikon
Wo? Stallikon (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 11. & 12. September 2026: Oktoberfest Wangen SZ
Wo? Wangen (SZ)
Weitere Informationen findest du hier.
- 11. bis 26. September 2026: Lozärner Oktoberfest
Wo? Luzern (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 18.&19. September 2026: Oktoberfest Böbikon
Wo? Böbikon (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 18.&19. September 2026: Oktoberfest Kappelen
Wo? Kappelen (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 18.&19. September 2026: Oktoberfest Küssnacht
Wo? Küssnacht am Rigi (SZ)
Weitere Informationen findest du hier.
- 19. September 2026: Henauer Oktoberfest
Wo? Henau (SG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 19. September 2026: Walder Oktoberfest
Wo? Wald (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 19. bis 26. September 2026: Oktoberfest Hüntwangen
Wo? Hüntwangen (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 24. September bis 17. Oktober 2026: Züri-Wiesn
Wo? Zürich (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 24. September bis 10. Oktober 2026: Oktoberfest im Zic Zac
Wo? Allschwil (BL)
Weitere Informationen findest du hier.
- 25.&26. September 2026: Oktoberfest Ennetbürgen
Wo? Ennetbürgen (NW)
Weitere Informationen findest du hier.
- 25.&26. September 2026: Zuger Wiesn
Wo? Zug (ZG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 25. September bis 10. Oktober 2026: Oktoberfest Züri-Oberland
Wo? Uster (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 25. & 26. September, 2. & 3. Oktober: Oktoberfest Wädenswil
Wo? Wädenswil (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 26. September 2026: Oktoberfest Seengen
Wo? Seengen (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 26. September 2026: Aargauer Oktoberfest
Wo? Brunegg (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 26. September 2026: Oktoberfest Tannzapfenland
Wo? Dussnang (TG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 26. September 2026: Walliseller Oktoberfest
Wo? Wallisellen (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
Start im Oktober/November
- 2. Oktober 2026: Mini.Oktoberfest
Wo? Lichtensteig (SG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 2.&3. Oktober 2026: Presswerk Oktoberfest
Wo? Arbon (TG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 2. bis 17. Oktober 2026: Feldschlösschen Oktoberfest
Wo? Rheinfelden (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 2./3. & 9./10. Oktober 2026: Oktoberfest Frauenfeld
Wo? Frauenfeld (TG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 3. Oktober 2026: Oktoberfest Sempach
Wo? Sempach (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 3. Oktober 2026: Oktoberfest Malters
Wo? Malters (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 3. Oktober 2026: Steimerer Oktoberfest
Wo? Steinmaur (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 4. Oktober 2026: Oktoberfest im Fischerhaus
Wo? Kreuzlingen (TG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 8. bis 31. Oktober 2026: Oktoberfest Winterthur
Wo? Winterthur (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 8. Oktober bis 7. November 2026: Oktoberfest Bauschänzli
Wo? Zürich (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. Oktober 2026: Oktoberfest Schiff
Wo? Biel (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. & 10. Oktober 2026: Oktoberfest Brunnen
Wo? Brunnen (SZ)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. bis 11. Oktober 2026: Oktoberfest Einsiedeln
Wo? Einsiedeln (SZ)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9./10, 16./17. & 23./24. Oktober 2026: Oktoberfest Süri
Wo? Neuenegg (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. bis 31. Oktober 2026: Oktoberfest Zürichsee
Wo? Pfäffikon SZ (SZ)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. & 10. Oktober 2026: Oktoberfest
Wo? Villmergen (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. bis 11. Oktober 2026: Oktoberfest im Burgdorfer Schützenhaus
Wo? Burgdorf (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. & 10. Oktober 2026: Oktoberfest
Wo? Rickenbach (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 9. & 10. Oktober 2026: Oktoberfest Hasle
Wo? Hasle (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oberwalliser Oktoberfest
Wo? Naters (VS)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest
Wo? Egerkingen (SO)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest auf dem Mutschellen
Wo? Berikon (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Roggäburger Wiesn
Wo? Roggenburg (BL)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest am Berg
Wo? Savognin (GR)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest Sarnen
Wo? Sarnen (OW)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest Nebikon
Wo? Nebikon (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 10. Oktober 2026: Oktoberfest Ebikon
Wo? Ebikon (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 13. Oktober 2026: Lagnauer Oktoberfest
Wo? Langnau im Emmental (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 15. bis 17. & 23./24. Oktober 2026: Oktoberfest Thun
Wo? Thun (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 16. bis 31. Oktober 2026: Oktoberfest Baden
Wo? Baden (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 16.&17. Oktober 2026: Blächsugers Oktoberfest
Wo? Langenthal (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 16.&17. Oktober 2026: Volkshaus Wiesn
Wo? Basel (BS)
Weitere Informationen findest du hier.
- 16.&17. Oktober 2026: Oktoberfest Bülach
Wo? Bülach (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 17. Oktober 2026: Rheintaler Oktoberfest
Wo? Altstätten (SG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23. & 24., 30. & 31. Oktober: Oktoberfest Solothurn
Wo? Solothurn (SO)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23. & 24. Oktober 2026: Wallbacher Wiesn
Wo? Wallbach (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23./24. & 30./31. Oktober 2026: Calanda Oktoberfest
Wo? Chur (GR)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23. & 24. Oktober 2026: Oktoberfest Bronschhofen
Wo? Bronschhofen (SG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23. & 24. Oktober 2026: Oktoberfest im Chesselhuus
Wo? Pfäffikon ZH (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23. & 24. Oktober 2026: Oktoberfest Männedorf
Wo? Männedorf (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 23./24. & 30./31. Oktober 2026: Limmattaler Wiesn-Gaudi
Wo? Dietikon (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- 24. Oktober 2026: Oktoberfest Küttigen
Wo? Küttigen (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- 30. Oktober 2026: Oktoberfest Schenkon - Hüttengaudi
Wo? Schenkon (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- 30.&31. Oktober 2026: Oktoberfest Gstaad
Wo? Gstaad (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- 6. & 7. November 2026: Creme Wiesn
Wo? Basel (BS)
Weitere Informationen findest du hier.
keine Info/ keine Durchführung mehr
- Nächster Termin 2027: Rothenburger Oktoberfest
Wo? Rothenburg (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- Ende August 2027: Schaaner Wesa
Wo? Schaan (FL)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Durchführung mehr: Seetaler Oktoberfest
Wo? Hochdorf (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Durchführung mehr: Oktoberfest Zuzwil
Wo? Zuzwil (SG)
Weitere Informationen findest du hier.
- Kein Termin 2026: Thaler Oktoberfest
Wo? Laupersdorf (SO)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Durchführung mehr: SVH Oktoberfest
Wo? Zürich (ZH)
Weitere Informationen findest du hier.
- schon im Juni: Gaudifest
Wo? Wohlenschwil (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Durchführung mehr: Oktoberfest Inwil
Wo? Inwil (LU)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Infos 2026: Väntilwörfer Oktoberfest
Wo? Auw (AG)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Infos 2026: Oktoberfest 2025
Wo? Bern (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Infos 2026: Oktoberfest
Wo? Breitenbach (SO)
Weitere Informationen findest du hier.
- Keine Infos 2026: Oktoberfest Schwadernau
Wo? Schwadernau (BE)
Weitere Informationen findest du hier.
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