sonnig28°
DE | FR
burger
Videos
USA

Kanadas Premier fällt der Telemprompter aus, er lacht über Donald Trump

Video: watson/Hanna Dedial

Kanada-Premier nutzt Teleprompter-Panne für Trump-Seitenhieb

06.08.2026, 20:0506.08.2026, 20:05

Der kanadische Premierminister Mark Carney hielt eigentlich eine Pressekonferenz zur Wohnungspolitik in Toronto. Als mitten in der vorbereiteten Rede der Teleprompter ausstieg, nahm es Carney mit Humor und nutzte den Zwischenfall für einen Seitenhieb auf Nachbarpräsident Donald Trump. Dieser war vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls Opfer eines launischen Teleprompters geworden, sah darin dann aber eine Verschwörung gegen seine Person statt eines technischen Problems.

Video: watson/Hanna Dedial

Die Reporterinnen und Reporter nutzten die Gelegenheit, um den Politiker auch zu anderen Themen zu befragen (beispielsweise, was er von Gianni Infantino hält – Spoiler: Viel ist es nicht). Nicht nur das innige Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem FIFA-Obersten gefällt Carney nicht, er ist als kanadisches Staatsoberhaupt natürlich viel mehr über die Aussicht auf die neuen, happigen Strafzölle besorgt, die die USA gegen sein Land verhängen möchten.

Am 19. August sollen die neuen Tarife von 50 Prozent auf ausgewählte Güter in Kraft treten. Betroffen wäre eine breite Palette von Gütern, die in die USA importiert werden. Dazu gehören beispielsweise Hockeyschläger, Wein und Zement. Besonders daran ist eine neue rechtliche Dimension: Von diesen Strafzöllen wären auch Waren betroffen, die eigentlich einem Freihandelsabkommen zwischen Kanada und den USA unterliegen, die also zurzeit gar nicht verzollt werden müssen.
(hde)

Mehr Videos:

Das war das White House Correspondents' Dinner

Video: watson/Michael Shepherd

Zuschauer hinter Trump geht wegen seiner Trump-Imitation viral

Video: watson/nina bürge

Unbeholfene Szenen bei der Pokalübergabe

Video: watson
Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hunter Biden teilt gegen Donald Trump aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Factfullness
06.08.2026 23:07registriert März 2021
Es täte allen, wirklich allen gut der Carney mehr als Ernst zu nehmen.

Er erklärte in aller Ruhe, dass es eine Rupture gibt auf dieser Welt. Das sagte er nachdem der 47. POTUS sich Grönland zuschrieb, und Canada als 51. Staat nannte.

Drei Off. CH Bundesräte sassen da brav und nickte entsprechend und schwiegen. Auch zu Grönland. Carney nicht. Carney spricht sich auch deutlich aus für das ICC.

BR Cassis ist übrigens auch geladen sich in Den Haag zu erklären i.S. Gaza. Da wo das Peace-Board dann nun eine Militärbasis im Auftrag gegeben hat.

Die CH?
Russland A\B Neutral.
USA A/B Neutral.
434
Melden
Zum Kommentar
avatar
Driver-Seat
07.08.2026 06:14registriert Juli 2025
Coole Socke. Absolt souverän reagiert und noch gleich ein Statement gesetzt.
301
Melden
Zum Kommentar
9
Fähre vor Java mit 250 Menschen an Bord in Brand
Ein Schiff mit etwa 250 Menschen an Bord geriet am Sonntag in der Javasee vor der indonesischen Provinz Ostjava in Brand. Gemäss Angaben des Such- und Rettungsbüros von Surabaya verliess das Schiff Surabaya am Sonntagmorgen mit dem Ziel Makassar auf der Insel Sulawesi.
Zur Story