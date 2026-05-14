Flugzeugabsturz in Namibia: Rätsel um Leiche von deutscher Top-Managerin

Drei Mitglieder einer deutschen Unternehmerfamilie sterben bei einem Flugzeugabsturz. Doch wo ist die Leiche von Silke Lohmiller?

Leon Pollok / t-online

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Nach dem Tod einer deutschen Unternehmerfamilie bei einem Flugzeugabsturz in Namibia fehlt von der Leiche der Frau jede Spur. Das sagte eine namibische Polizeisprecherin am Mittwoch. Die sterblichen Überreste des Piloten und der beiden männlichen Opfer seien hingegen gefunden worden. Sie sollen in die Hauptstadt Windhuk überführt und dort obduziert werden, wie die Sprecherin ausführte.

Die Familie ist mit einer Cessna abgestürzt. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

An Bord der Cessna, die am Sonntag abstürzte, sassen Ex-Kaufland-Manager Richard Lohmiller, seine Frau Silke Lohmiller sowie der 19 Jahre alte gemeinsame Sohn. Auch der Pilot war Deutscher. Niemand überlebte.

Ermittlungen könnten lange dauern

Die Ermittlungen könnten sich hinziehen, sagte Philippine Lundama, die amtierende Direktorin der Behörde für die Untersuchung von Flugunfällen. Zunächst solle festgestellt werden, ob die Cessna einen Flugschreiber an Bord gehabt habe und ob dieser gefunden worden sei, sagte sie.

Die Maschine war am Sonntag in Windhuk gestartet und sollte etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen, erreichte ihr Ziel aber nicht. Ein Suchflugzeug fand die Trümmer am Montag etwa zwei Kilometer von der Ortschaft Hammerstein in der Region Hardap. Ersten Informationen zufolge hatte die Maschine keinen Kontakt zur Flugsicherung aufgenommen.

Verunglückte Manager-Familie war bei Kaufland aktiv

Die Familie Lohmiller hatte über Jahre einflussreiche Positionen in der Schwarz-Gruppe, zu der auch der Handelsriese Kaufland gehört. Silke Lohmüller etwa war seit 2015 Teil der Geschäftsführung der Schwarz-Stiftung und verantwortete dort den Bereich Bildung. «Wir verlieren mit Silke Lohmiller eine herausragende Persönlichkeit und eine engagierte Gestalterin, die die Bildungslandschaft in unserer Region und auch bundesweit nachhaltig geprägt hat», sagte Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung. Ihr Mann Richard arbeitete 40 Jahre bei Kaufland, vor seinem Ausscheiden 2019 als Vorstand und Deutschlandchef.

Nach dem Unglück hatte sich auch der Oberbürgermeister von Bad Rappenau in der Nähe von Heilbronn zu Wort gemeldet, wo die Familie lebte. «Die Familie war im Stadtleben präsent und sehr geschätzt», sagte Sebastian Frei der Deutschen Presse-Agentur. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel würdigte Silke und Richard Lohmiller als «Impulsgeber, Wegbegleiter und vor allem treue Freunde fürs Leben über Jahrzehnte hinweg», wie er der «Heilbronner Stimme» sagte.

Verwendete Quellen:

(hkl)