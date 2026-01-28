bedeckt
Flugzeug in Kolumbien abgestürzt – alle 15 Menschen an Bord tot

28.01.2026, 21:1928.01.2026, 22:57

Am Mittwochabend (Schweizer Zeit) ist ein Flugzeug der staatlichen kolumbianischen Airline Satena verschwunden – ohne jede Spur. Der Flug hatte die Stadt Ocaña als Ziel.

Inzwischen heisst es von Seiten der Behörden, dass das Flugzeug im Sektor Curasica abgestürzt sei. Keiner der 15 Menschen an Bord habe überlebt. Noch ist nicht bekannt, wie es zum Absturz kam.

Das Flugzeug war laut Flugplan am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Medellín gestartet. «Nach ersten Informationen sollte das Flugzeug – mit einer Kapazität für 19 Passagiere – um 12.10 Uhr auf dem Flughafen Aguas Claras in Ocaña landen, erreichte sein Ziel jedoch nie», berichtet die kolumbianische Tageszeitung «El Heraldo».

Lokale Behörden sollen Notfallprotokolle aktiviert haben. Zudem wurde in Ocaña für die Koordination der Such- und Rettungsmassnahmen ein Krisenstab eingerichtet.

Die kolumbianische Transportministerin María Fernanda Rojas bestätigte auf der Plattform X, dass sich 13 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs befanden.

Laut Wilmer Carrillo, Abgeordneter der Versammlung von Norte de Santander, befanden sich an Bord des Flugzeugs ein nationaler Abgeordneter und ein Jurist des Friedensgerichts in Kolumbien, das nach dem Friedensabkommen mit der ehemaligen Guerilla der Farc im Jahr 2016 gegründet wurde. «Wir haben die Informationen über den Flugzeugabsturz mit Besorgnis zur Kenntnis genommen», schrieb Carrillo auf X. (hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und AFP)

Update folgt ...

