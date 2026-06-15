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WM 2026: Schottische Fans feiern im Baseballstadion der Boston Red Sox

Video: watson/nina bürge

So feierten die Schottland-Fans den Sieg gegen Haiti – im Baseballstadion

15.06.2026, 14:0615.06.2026, 14:06

Nachdem die schottische Fussballnationalmannschaft am Sonntag (Ortszeit) das Gruppenspiel gegen Haiti mit 1:0 gewonnen hatte, zogen die schottischen Fans weiter durch New York. Gelandet sind die Fans darauf im Baseballstadion der Boston Red Sox, wo sie für Stimmung und Unterhaltung sorgten. Schau dir die schottischen Fans im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die «Tartan Army», wie sich die Unterstützer der schottischen Nationalmannschaft nennen, ist für ihr Team weit angereist. Mit den blauen Shirts und teils mit Schottenröcken ziehen sie seit einigen Tagen durch die US-Metropole und feiern ausgelassen. Wie eben auch am Sonntag, als sie die Baseball-Fans im Stadion «Fenway Park» mit Gesangseinlagen unterhielten. (nib)

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