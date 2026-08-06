Für die diesjährige Streetparade sind Höchsttemperaturen um die 31 Grad angekündigt. Aufgrund der gesunkenen Luftfeuchtigkeit soll sich die Hitze jedoch deutlich angenehmer anfühlen als an den vergangenen Tagen. Bild: KEYSTONE

Wetterglück für Street Parade und Sonnenfinsternis – schlechte Aussichten für die Natur

An diesem Samstag findet in Zürich die Street Parade statt, am kommenden Mittwoch ist am Schweizer Abendhimmel eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Beide Tage versprechen wolkenlos und regenfrei über die Bühne zu gehen. Derweil rollt die nächste Hitzewelle an und droht die bereits extreme Trockenheit weiter zu verschärfen.

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Von der erwarteten leichten Abkühlung war auch in dieser Woche kaum etwas zu spüren. Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit blieben besonders zu Beginn der Woche hoch, was zu vereinzelten Gewittern und Regenschauern führte.

Heute und morgen sollen die Temperaturen jedoch leicht zurückgehen, dazu sorge eine aufkommende Bise von Nordosten dafür, dass die Luftfeuchtigkeit sinke und die Temperaturen sich deutlich angenehmer anfühlen würden als zuvor, sagt Michael Eichmann von Meteonews gegenüber watson.

Auf das Wochenende hin würden die Gewitter sich von der Alpennordseite Richtung Süden verlagern, im gesamten Mittelland erwarte uns am Samstag ein beinah wolkenloser Himmel. Hinsichtlich der Street Parade sei mit keinerlei Unwettern zu rechnen, so der Wetterexperte.

Street Parade wird heiss, aber nicht drückend heiss

Die Temperaturen würden im Verlauf des Samstags erneut auf leicht über 30 Grad ansteigen. Aufgrund der gesunkenen Luftfeuchtigkeit dürfte der Samstag jedoch deutlich angenehmer ausfallen als die vergangenen Hitzetage am Montag und Dienstag. Wer sich am Samstag auf Zürichs Strassen begibt, um den Tag durchzutanzen, ist dennoch gut beraten, darauf zu achten, zwischendurch auch mal Pausen im Schatten einzulegen, genügend Wasser zu trinken und sich und die eigene Haut vor der Sonneneinstrahlung ausreichend zu schützen.

Während der Samstag von der Luftfeuchtigkeit her noch vergleichsweise trocken ausfalle, kehre am Sonntag dann die schwülheisse Luft zurück, wie Eichmann sagt: «In der Romandie, entlang der Alpen und im Norden kann es am Sonntag vereinzelt erneut zu Gewittern kommen. Je weiter wir uns Richtung Osten bewegen, desto geringer wird das Risiko für Gewitter und Regenschauer am Sonntag.» Die Temperaturen würden erneut ansteigen, verbreitet sei mit 33 bis 34 Grad zu rechnen, so Michael Eichmann.

Die Wetterprognosen für die kommenden Tage Bild: screenshot Meteonews

Ab kommender Woche erwarte uns dann erneut eine hochdruckbestimmte Phase, so der Meteorologe: «Spätestens am Dienstag beginnt nach Schweizer Definition die nächste Hitzewelle.» Als Hitzewelle werden in der Schweiz drei aufeinanderfolgende Tage mit einer errechneten Durchschnittstemperatur aus den Tages- und Nachttemperaturen von über 25 Grad bezeichnet.

Während der Montag mit 31 Grad noch verspricht, der am wenigsten heisse Tag der Woche zu werden, steigen die Temperaturen am Dienstag auf bis zu 34 Grad an. Am Mittwoch und Donnerstag ist gar mit Temperaturen von leicht über 35 Grad zu rechnen.

Ideale Bedingungen für Sonnenfinsternis

Während diese Aussichten bei den meisten wohl kaum noch für sommerliche Hochgefühle sorgen, verschafft das erneute Hochdruckgebiet jedoch denjenigen, die am 12. August die Sonnenfinsternis schauen wollen, ideale Bedingungen: «Aktuell gehen wir von einem klaren und verbreitet wolkenfreien Mittwoch in der Schweiz aus, die Sonnenfinsternis sollte also gut am Abendhimmel zu beobachten sein.»

Zu sehen sein wird das Naturschauspiel in der Schweiz zwischen 19 und 21 Uhr. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis soll dabei um 20.18 Uhr am Himmel zu beobachten sein. Wo und wie du die Sonnenfinsternis am besten beobachten kannst, erfährst du hier:



Trockenheit wird sich weiter verschärfen

Hinsichtlich der aktuellen extremen Trockenheit im ganzen Land ist das erneute stabile Hochdruckgebiet, das zu Beginn der nächsten Woche Einzug hält, jedoch eine weitere meteorologische Hiobsbotschaft. «Es ist traurig, die nächsten zehn Tage wird niederschlagsmässig nichts Relevantes passieren», sagt Michael Eichmann von Meteonews.

Bis zum 17. August hin prognostiziert Meteonews lediglich geringfügige Niederschlagssummen in der gesamten Schweiz. Bild: meteonews

Im Mittelland sei gemäss den Wettermodellen bis zum 17. August hin mit wenig bis gar keinem Niederschlag zu rechnen. Die vereinzelten Niederschläge der letzten Tage seien ebenfalls nur ein «Tröpfchen» auf den heissen Stein gewesen, so der Meteorologe. (jul)