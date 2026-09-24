Video: watson/nina bürge

Trump zieht Grimassen bei Empfang von Xi Jinping in Washington

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Am Mittwoch (Ortszeit) wurde der chinesische Präsident Xi Jinping in Washington D. C. empfangen. Die nächsten drei Tage befindet er sich in den USA bei US-Präsident Donald Trump auf einem Staatsbesuch.

Beim Empfang am Mittwoch wurde der rote Teppich ausgerollt und Kampfjets flogen über die Empfangszeremonie. Während Xi Jinping dies nicht allzu fest zu interessieren schien, salutierte Donald Trump den Fliegern, zuckte sichtbar zusammen und verzog das Gesicht. Schau dir Trumps Grimassen im Video an:

Video: watson/nina bürge

Allein die Tatsache, dass Trump persönlich auf dem Rollfeld auf den chinesischen Präsidenten gewartet hatte, wurde in mehreren US-Medien als eher unüblich hervorgehoben. Zuletzt wurde vor elf Jahren dem damaligen Papst Franziskus diese Ehre zuteil.

Bei Xi Jinpings Besuch im Weissen Haus dürfte unter anderem der Zoll- und Handelsstreit zwischen den beiden Ländern zum Thema werden. Auch sollen die beiden Staatsoberhäupter über die Zukunft und Sicherheit der künstlichen Intelligenz sprechen.

Für den hohen Besuch aus China hat Donald Trump ein Programm über die drei Tage geplant, dies soll unter anderem eine Militärschau und ein Staatsbankett beinhalten. Der chinesische Präsident war zuletzt im Jahr 2023 in den USA zu Besuch. Damals war der Grund der APEC-Wirtschaftsgipfel, wo er Donald Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. (nib)