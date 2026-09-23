It's not the Economy, it's Marketing, stupid. Bild: keystone

Donald Trump löst das KI-Imageproblem mit einem Wort – löst er auch deins?

Hier lernst du die trumpsche Image-Strategie. Wir machen dich fit für ein Marketing-Praktikum in reputationsbeschädigten Branchen.

Nico Lercher Folge mir

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Einmal mehr hat Universalgenie und US-Präsident Donald Trump sein riesengrosses Marketing-Hirn unter Beweis gestellt. Er benennt Artificial Intelligence in Super Intelligence um und reisst allen Kritikern und Zweiflern die Argumentationsgrundlage unter den Füssen weg. Von trumpschen Brandingstrategien können sich einige imagebeschädigte Branchen eine Scheibe abschneiden.

Der Trump-Weg ist simpel, doch das macht ihn so genial. Der Trump-Weg ist IDEAL:

I dentifizieren

Identifiziere das Problem: Künstliche Intelligenz verliert an Strahlkraft. Leute haben Angst vor einer KI, die durchdreht und sich menschlicher Kontrolle entzieht. Also Angst vor Unmenschlichem, Künstlichem.



D efinieren

Definiere das Ziel: Menschen sollen künstliche Intelligenz super finden und nicht fürchten.



E xplorieren

Suche den Lösungsweg: Wenn Menschen KI hören, sollen sie nicht «künstlich» denken, sondern etwas Positives. Am besten befragt man natürlich Direktbetroffene.

Bild: Screenshot Truthsocial

A usführen

Führe aus: Ab jetzt nennen wir sie nicht mehr künstliche Intelligenz, sondern Superintelligenz.

L ass dir von niemandem einreden, dass, was du getan hast falsch war oder irgendjemand etwas besser weiss als du.

Die trumpsche Problemlösungsstrategie bei Imageschäden.

Sie funktioniert natürlich nicht nur bei KI. Jede Branche, Firma oder Person kann diese simpel wirkende, aber nur sehr schwer nachzuahmende Strategie anwenden um ihr Image aufzupolieren. Vorausgesetzt man verfügt über ein Universalgenie der Sorte Trump in seinen Reihen – watson tut dies glücklicherweise. Hier ein paar Beispiele: (Betroffene dürfen sich gerne bedienen)

Klimawandel Klimatische Neuausrichtung

«Wandel» klingt definitiv nach einer grossen Umwälzung, die Angst macht und lähmend wirken kann. Neuausrichtung ist hingegen dynamisch und regt zum Mitmachen an.

Deutsche Bahn Französische Bahn

Das Wort «Deutsch» bringt eine klare Erwartungshaltung mit sich. Preussische Tugenden wie Zuverlässigkeit, Ordnung oder Pünktlichkeit schwingen in diesem Wort mit. Hört man «Französisch», ist die Erwartungshaltung eine andere.

Migration Coop-Ration

Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man dies untersuchen würde, eine starke Korrelation zwischen der Haltung gegenüber Migration und dem bevorzugten Schweizer Detailhändler sichtbar wäre.

Krankenkasse Gesundheitskasse

Krankheiten versucht man zu vermeiden, Gesundheit ist erstrebenswert.

Ölkonzern Dinoknochenkonvertierer

Öl ist dreckig und schlecht für die Umwelt. Dinos sind cool.

Zürcher Teilzeitbündner

Nicht ohnehin klatschen sich einige das Nummernschild mit dem Wappen ihres Zweitwohnungskantons auf das Auto.

Immobilienkonzern Quartiermodernisierungsgesellschaft

Statt unpersönlich und gierig wirkt man volksnah und ergebnisorientiert.

Kryptowährung Digitale Kollektivbank

Auch wenn diese Bezeichnung wohl nicht ganz präzise ist, so können sich die Leute immerhin etwas darunter vorstellen. Und man wirkt weniger dubios.

Atomwaffen Kernwirkmittel

Atomwaffen suggerieren den zivilisatorischen Untergang. Kernwirkmittel wirkt dagegen harmlos. Ein Mittel, das im Kern wirkt.

Deutscher Bundeskanzler Deutsche Bundeskanzlerin

Während Angela Merkels Amtszeit gewann die AfD keine einzige Landtagswahl. Es ist offensichtlich, dass sich Deutschland mit einer Kanzlerin wohler fühlt als mit einem Kanzler. Das Einzige was Friedrich Merz noch retten kann: das generische Femininum.