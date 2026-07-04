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Skydiver stürzt in Kalifornien auf Zelt

Video: watson/nina bürge

USA-Fahne bleibt an Baum hängen – Fallschirmspringer stürzt auf Zelt

Beim Folsom Pro Rodeo in Kalifornien kam es am Donnerstag zu einem prekären Zwischenfall. Ein Fallschirmspringer stürzte auf ein Zelt, nachdem sich eine Fahne in einem Baum verfangen hatte.
04.07.2026, 16:0704.07.2026, 16:07

Ein Video zeigt, wie der Fallschirmspringer kurz vor der Landung auf ein Zelt kracht. Er war über dem Gelände geflogen und hatte eine USA-Fahne dabei. Doch wenige Meter über dem Boden verfing sich diese in einem Baum, wie auf dem Video zu sehen ist.

Video: watson/nina bürge

Gemäss US-Medien geht es dem Fallschirmpiloten gut. Er habe in die Arena laufen können und dabei stehenden Applaus erhalten. (vro)

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