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Frankreich: Menschen stürmen Carrefour Supermarkt für Klimaanlage

Video: watson/Emanuella Kälin

Menschen stürmen Supermarkt in Frankreich für Klimaanlage

25.06.2026, 10:5925.06.2026, 10:59

Die aktuelle Hitzewelle hat Europa weiterhin fest im Griff. In der französischen Stadt Angers kam es deshalb am Mittwoch zu einem regelrechten Ansturm auf Klimaanlagen und Ventilatoren. Bereits um 8.30 Uhr drängten zahlreiche Kundinnen und Kunden in eine Carrefour-Filiale, um sich Geräte aus der neu eingetroffenen Lieferung zu sichern.

Kurz nach 9 Uhr teilte der Supermarkt über eine Instagram-Story mit, dass sämtliche Klimaanlagen bereits ausverkauft seien.

Auch in der Schweiz ist die Nachfrage nach Kühlgeräten deutlich gestiegen. Nach Angaben von Digitec Galaxus wurden zwischen Jahresbeginn und Ende Juni rund 49 Prozent mehr Klimaanlagen und Klimageräte verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

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