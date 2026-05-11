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Hohenems in Österreich: Basejumper stürzt ab

Fallschirm versagt: Basejumper stürzt in Vorarlberg 50 Meter tief

11.05.2026, 10:2511.05.2026, 12:25

Ein 28-jähriger Basejumper wurde im österreichischen Hohenems (Bundesland Vorarlberg) schwer verletzt, weil sein Fallschirm sich nicht öffnete. Der Mann sprang am Sonntagmorgen von einer Felskante und stürzte dann 50 Meter tief auf eine Schotterstrasse, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Er setzte schwer verletzt einen Notruf ab und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Fallschirm sich nicht geöffnet habe, sei derzeit noch unklar.

Bereits am Samstag war es in Hohenems zu einem Sportunfall gekommen. Zwei Wingsuit-Springerinnen waren auf 4'000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen, in der Luft kollidiert und dann abgestürzt. Beide Frauen verletzten sich dabei schwer. Sie befinden sich beide noch auf der Intensivstation, sind trotz multipler Brüche aber wieder stabil, wie eine Sprecherin mitteilte. (sda/dpa)

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