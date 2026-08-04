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Spanien: Drei Esel überleben Waldbrände

Video: watson/nina bürge

Drei Esel überleben Brände in Spanien

04.08.2026, 16:3204.08.2026, 16:32

Seit rund zwei Wochen wüten in Spanien verheerende Waldbrände. Mehrere Dörfer wurden evakuiert. Eine Bäuerin aus dem Dorf Palazuelo teilte auf Instagram mit, dass sie auch die Tiere ihrer Farm evakuieren musste, drei Esel musste sie jedoch zurücklassen. Schau dir das Wiedersehen der Esel und der Bäuerin im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Waldbrände, die aktuell in Spanien sowie in Frankreich wüten, gehören laut Forschern zu den verheerendsten der Geschichte. Grund für die Brände sind die anhaltenden hohen Temperaturen und die Trockenheit. (nib)

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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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Waldbrand in Spanien: Erste Hilfe für Tiere
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