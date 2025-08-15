recht sonnig19°
DE | FR
burger
International
USA

Biden-Sohn reagiert auf Klagedrohung von Melania Trump

Hunter Biden und seine Frau Melissa am Weißen Haus
Hunter Biden und seine Frau Melissa am Weissen Haus.Bild: imago

Biden-Sohn reagiert auf Klagedrohung von Melania Trump

Hunter Biden hat auf eine Klagedrohung von Melania Trump geantwortet. Es geht um eine Milliarde Dollar.
15.08.2025, 07:5715.08.2025, 07:57
Thomas Wanhoff / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Melania Trump hat dem Sohn des Ex-Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, mit einer Klage gedroht. Jetzt meldet sich der 55-Jährige zu Wort und weist die Vorwürfe der Präsidentengattin von sich.

Hintergrund sind Kommentare von Biden zu möglichen Verbindungen von Melania Trump zu dem berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Präsidentensohn hatte in einem YouTube-Video behauptet, dass Epstein einst Melania mit Donald Trump bekannt gemacht habe. Dies wird von den Anwälten der First Lady vehement bestritten. Sie sprechen von «falschen, verleumderischen, verunglimpfenden und aufrührerischen» Angaben. Von Biden wird eine Entschuldigung verlangt. Sollte die nicht erfolgen, erwägt Trump eine Schadensersatzklage mit einem Wert von einer Milliarde US-Dollar.

President Donald Trump and first lady Melania Trump watch before Trump signs his signature bill of tax breaks and spending cuts at the White House, Friday, July 4, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia ...
Melania Trump mit ihrem Ehemann Donald Trump: Die First Lady hat Hunter Biden mit einer Klage gedroht.Bild: keystone

Am Donnerstag meldet sich Hunter Biden in einem weiteren Video zu Wort. «Fuck that, das wird nicht passieren», sagte er auf Channel 5 zu der Forderung nach einer Entschuldigung. Die Klage sieht er als eine Ablenkung an. Was er gesagt habe, basiere auf dem, was er in Medienberichten gelesen und gesehen habe. Er bezieht sich vor allem auf Michael Wolff, einen Trump-Biografen, und Berichte der «New York Times». Die US-Zeitung hatte sich auf Quellen berufen, nach denen Epstein sich als Vermittler zwischen Donald Trump und Melania gesehen habe.

Biden will bei Klage Donald Trump als Zeugen berufen

Er sehe auch nicht, wie die Frage, wer wen mit wem bekannt gemacht habe, zu einer Verleumdungsklage führen könne. «Es geht doch tatsächlich um Hunderte Minderjährige, die von Jeffrey Epstein vergewaltigt wurden», sagte Biden im Interview mit Andrew Callaghan. Er glaube nicht an Schuld durch blosse Bekanntschaft, aber die Verbindungen zwischen den Trumps und Epstein seien so deutlich, dass er glaube, die Trumps versuchten, davon abzulenken. «Ich denke auch, sie sind Bullys und sie denken, die Eine-Milliarde-Dollar-Klage wird mich verängstigen». Wenn die Klage eingereicht werde, würde er Donald Trump als Zeugen berufen. Er müsse dann vor Gericht zu seinen Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Stellung nehmen.

Donald und Melania Trump geben seit langem an, dass sie sich 1998 auf einer Party der New Yorker Modewoche durch den Modelagenten Paolo Zampolli kennengelernt haben. Diese Version widerspricht Bidens Behauptung und wurde von dem Paar immer wieder wiederholt.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Karin Keller-Sutter bei der Barryland-Einweihung
1 / 10
Karin Keller-Sutter bei der Barryland-Einweihung

Karin Keller-Sutter hat am Donnerstag in Martigny an der Eröffnung des neuen Barryland teilgenommen.
quelle: keystone / gabriel monnet
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heftige Waldbrände haben Europa im Griff
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf +++ Hierhin könnte Jadon Sancho nun wechseln
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
5
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
Meistgeteilt
1
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Die Investoren sind Frösche in Trumps Pfanne
Getrieben von hohen Erwartungen an die Künstliche Intelligenz, gehen die Anleger immer grössere Risiken ein.
In einem Beitrag auf Substack stellte Paul Krugman, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Ökonom und langjähriger «New York Times»-Kolumnist, die Frage: «Die Politik ist verrückt geworden; weshalb rasseln die Aktienkurse nicht in die Tiefe?»
Zur Story