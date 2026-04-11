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Hunter Biden erklärt sich bereit, gegen Trump-Söhne zu kämpfen

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Der Sohn von Ex-Präsident Joe Biden gab in einem überraschenden Video bekannt, dass er sich vorstellen könnte, den Trump-Söhnen Eric und Donald Jr. im Ring entgegenzutreten. Letztere haben sich bisher noch nicht zur Aufforderung geäussert.

Die Aussage von Biden kommt aber nicht komplett aus dem Nichts. Hunter Biden ist nämlich Teil einer kommenden Tournee namens «C5-Carnival». Es handelt sich dabei um eine Reihe von Events, organisiert vom Team des YouTube-Kanals «Channel 5 with Andrew Callaghan».

Andrew Callaghan in seiner typischen Aufmachung bei einem Interview. bild: Stanbild aus «this place rules» (2022)

Die Inhalte des Kanals sind nicht einfach zu beschreiben. Callaghan und sein Team sind vor allem für rohe und ungefilterte Interviews auf der Strasse bekannt. Dies oft an politisch aufgeladenen Orten wie Protesten oder in marginalisierten Gruppen. Die Bandbreite reicht dabei von Treffen von Verschwörungstheoretikern, Trump-Rallys bis zu den Protesten gegen die ICE-Behörden in Minneapolis oder sogar im von Trump bedrohten Grönland.

Der Kanal setzt sich dabei zum Ziel, beide Seiten des politischen Spektrums abzudecken und die ungehörten Stimmen in Amerika zu Wort kommen zu lassen.

Neuerdings findet man zudem vermehrt auch mehrstündige Interviews auf dem Kanal. Dabei spricht Callaghan in lockerem Setting mit Menschen, die im Netz für Gesprächsstoff sorgen. So sprach er etwa kürzlich mit Shia LaBeouf, nachdem dieser für Schlagzeilen gesorgt hatte, oder mit dem Manosphere-Influencer «Clavicular».

Mit seinen Inhalten scheint der Kanal ein besonders breites und auch relativ zahlreiches Publikum zu finden. Darum schafft es Callaghan nicht nur Influencer, sondern auch angesehene Politiker zu interviewen. Kürzlich sprach er zum Beispiel mit Ex-Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg oder auch mit dem demokratischen Kongressabgeordneten Ro Khanna. Letzterer wurde bei uns vor allem in seinem Kampf für die Veröffentlichung der Epstein Files bekannt.

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Neben diesen journalistischen Arbeiten produziert der Kanal aber auch Inhalte, die eher als Comedy zu verstehen sind und vor allem von derben Aussagen und skurrilen Charakteren leben.

Wo die kommende «C5-Carnival»-Tour dabei zu verorten ist, lässt sich nicht ganz klar sagen. Einerseits sollen dort neue unveröffentlichte Dokumentarfilme von Callaghan gezeigt werden, andererseits sollen Rap Battles und Talentwettbewerbe stattfinden und falls es dann tatsächlich so weit kommt, eben auch ein Kampf zwischen Hunter Biden und den beiden Trump-Söhnen.

(msh)

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