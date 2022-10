Neues Video zeigt, was sich während des Kapitol-Sturms hinter den Kulissen abspielte

Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen belasten Trump für Aussagen zum Sturm auf das US-Kapitol schwer. Nun sind neue Videoaufnahmen veröffentlicht worden, die den ehemaligen Präsidenten weiter schaden könnten.

Was spielte sich während des Kapitol-Sturms im Inneren des Gebäudes ab? Neue Videoaufnahmen gewähren einen Einblick, was sich am 6. Januar 2021 im Armeestützpunkt Washington D.C. abspielte, wo die Mitglieder des Kongresses Schutz suchten. Es zeigt, wie Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, versuchte, die Gewalt einzudämmen und sowohl Republikaner als auch Demokraten in Sicherheit bringt.

Und das Video beleuchtet auch die Rolle des ehemaligen Präsidenten. Ein Telefonat deutet darauf hin, dass er über die Geschehnisse informiert gewesen sei.

