Leichter, billiger, digitaler: Chinas neue Wunderwaffe alarmiert den Westen

Der Kampfpanzer war bereits totgesagt. Jetzt erlebt ausgerechnet sein kleiner Bruder ein Revival – trotz Kamikaze-Drohnen, Kampfrobotern und Abwehrraketen.

Bojan Stula Folge mir

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An einer Parade im vergangenen September in Peking stellte China erstmals eine grössere Anzahl der ZTZ-100-Panzer vor. Bild: Imago

Die Bilder haben sich eingebrannt: Kolonnen von durchlöcherten Panzerwracks einerseits; mit Käfigen und Stacheln grotesk aufgemotzte Ungetüme andererseits. Manch ein Militärexperte ist überzeugt davon, dass der Ukraine-Krieg den klassischen Kampfpanzer unwiderruflich auf den Schrottplatz der Militärgeschichte verbannen wird.

Doch nun erlebt eine Untergattung ein überraschendes Comeback. Eine, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte: der mittlere Kampfpanzer. Und die Entwicklung gewinnt derzeit sichtbar an Fahrt.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte China neue Aufnahmen seines hypermodernen Typ-100 im laufenden Übungsbetrieb. Die Videos zeigen den Panzer bei Hochgeschwindigkeitsmanövern im Gelände und erstmals auch Einblicke in die Besatzungskabine.

Fast zeitgleich wurde an einer Rüstungsmesse im slowakischen Bratislava der neue mittlere Kampfpanzer CFL-120 Karpat präsentiert – ein Gemeinschaftsprojekt der tschechischen Rüstungsschmiede CSG, der türkischen FNSS und des italienischen Konzerns Leonardo. Die Botschaft ist klar: Die Rüstungsindustrie sucht nach alternativen Antworten auf die Drohnen-Revolution des Ukraine-Kriegs.

Denn diese hat die Schwächen klassischer Kampfpanzer brutal offengelegt. Leopard 2, Abrams oder Challenger erweisen sich als zu verwundbar gegen Kamikazedrohnen, aber auch moderne Panzerabwehrwaffen und präzise Artillerieschläge.

Gleichzeitig zeigt der Krieg aber auch, dass auf schwer gepanzerte Direktfeuerplattformen nicht verzichtet werden kann. Mobile Feuerkraft bleibt für Durchbrüche, Gegenangriffe oder das Halten von Frontabschnitten zentral.

Das Problem: Moderne westliche Kampfpanzer sind inzwischen gigantisch geworden. Die gängigen Typen überschreiten heute 65 Tonnen Gewicht und kosten teils mehr als 20 Millionen Dollar pro Fahrzeug. Das erschwert Transport, Wartung und Einsatz massiv. Viele Brücken oder Bahnstrecken sind für solche Kolosse ungeeignet. Dazu kommen enorme Treibstoff- und Unterhaltskosten.

Groteske Ungetüme: Ein abgeschossener russischer T-80-Panzer, den selbst die aufgeschweissten Gitternetze nicht retten konnten. Bild: AP

Genau hier setzen die neuen mittleren Kampfpanzer an. Statt maximaler Verbundpanzerung setzen sie auf geringeres Gewicht, hohe Mobilität sowie aktive Schutzsysteme gegen Raketen und Drohnen.

Der Kanonenturm ist ferngesteuert

Besonders ambitioniert wirkt Chinas ZTZ (Typ)-100. Der neue Panzer der vierten Generation soll nur rund 35 bis 45 Tonnen wiegen und kombiniert einen unbemannten Turm mit einer vollständig in der Wanne geschützten Besatzung – zweifellos inspiriert vom (gescheiterten) russischen T-14-Armata-Entwurf.

Laut dem deutschen Fachportal ES&T verfügt der Panzer über 360-Grad-Radarsensoren, aktive Abwehrsysteme gegen Kamikaze-Drohnen sowie Augmented-Reality-Helme für die Besatzung. Der ZTZ-100 versteht sich weniger als klassischer Stahlkoloss denn als digital vernetzter Gefechtsknoten.

Auffällig ist auch die Rückkehr kleinerer Kaliber. Während westliche Kampfpanzer meist 120-Millimeter-Kanonen nutzen, setzt China auf ein leichteres 105-Millimeter-Geschütz. Moderne Munition soll dennoch eine vergleichbare Durchschlagskraft erreichen. Der Vorteil: weniger Gewicht und mehr Beweglichkeit.

Hinzu kommt der Preis. Schätzungen zufolge könnte ein ZTZ-100 in Serienproduktion rund sechs Millionen Dollar kosten – und damit deutlich weniger als moderne westliche Kampfpanzer geschweige denn künftige Hightech-Modelle wie Abrams-X oder Leopard-3-Derivate.

Obschon die Chinesen momentan die Nase vorn zu haben scheinen, experimentiert längst auch Europa mit ähnlichen Konzepten. Rheinmetall zeigte bereits vor vier Jahren erstmals den Lynx 120 auf Basis des Schützenpanzers (IFV) KF41. Auch der Leichtpanzer CV90120 von BAE Systems Hägglunds basiert auf einem bewährten Schützenpanzer-Entwurf, den neben vielen anderen die Schweizer Armee verwendet.

Der neue Karpat wiederum kombiniert ein Gewicht von rund 35 bis 40 Tonnen mit einer vollwertigen 120-Millimeter-Kanone und modernen Schutzsystemen gegen Drohnen und Panzerabwehrwaffen.

Die Vorteile solcher Fahrzeuge liegen auf der Hand: Sie sind einfacher zu transportieren, benötigen weniger Logistik und können auch dort operieren, wo schwere Kampfpanzer an Infrastrukturgrenzen stossen. Gerade für kleinere Staaten oder Armeen mit begrenztem Budget erscheinen sie attraktiv.

USA stoppten ihr eigenes Booker-Programm

Allerdings erkaufen sich die Konstrukteure diese Vorteile mit hohen Risiken. Weniger Gewicht bedeutet zwangsläufig weniger passive Panzerung, was den heiligen Panzer-Dreiklang aus Feuerkraft, Widerstandsfähigkeit und Beweglichkeit aus dem Gleichgewicht bringt. Mittlere Kampfpanzer sind deshalb stark auf aktive Schutzsysteme, Sensorik und digitale Vernetzung angewiesen.

Fallen diese aus oder werden sie überfordert, steigt die Verwundbarkeit rapide an. Zudem bleibt offen, ob leichtere Fahrzeuge im direkten Gefecht gegen schwere Kampfpanzer bestehen können – was generell Fragen bezüglich einer geeigneten Einsatzdoktrin aufwirft.

Wie schwierig dieser Balanceakt ist, zeigte zuletzt das amerikanische M10-Booker-Programm. Das Fahrzeug sollte ursprünglich ein leichter und beweglicher Feuerunterstützungspanzer werden. Am Ende wog auch der Booker fast 40 Tonnen, ohne den Schutz oder die Feuerkraft eines echten Kampfpanzers zu erreichen. Die US Army stoppte deshalb vor einem Jahr das Projekt. (aargauerzeitung.ch)