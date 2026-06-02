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Polen rüstet auf: Milliarden-Verträge für Panzer und Drohnen

epa12780983 Polish Prime Minister Donald Tusk speaks during a visit to the state-controlled defence electronics company PIT-RADWAR in Kobylka, near Warsaw, Poland, 27 February 2026. Europe&#039;s new ...
Donald Tusk: Sein Land hat kurz vor Ablauf einer wichtigen Frist nochmal zugeschlagen.Bild: keystone

Polen rüstet auf: Milliarden-Verträge für Panzer und Drohnen

Polen rüstet massiv auf: Innerhalb weniger Tage hat das Land Rüstungsverträge im Wert von mehr als 28 Milliarden Euro unterzeichnet.
02.06.2026, 09:4302.06.2026, 09:43
Ein Artikel von
t-online

Polen hat innerhalb weniger Tage Rüstungsverträge im Wert von umgerechnet mehr als 28 Milliarden Euro abgeschlossen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden 62 Verträge mit heimischen Rüstungsunternehmen unterzeichnet.

Finanziert werden die Vorhaben teilweise über das EU-Programm «Security Action for Europe» (SAFE). Polen ist der grösste Empfänger der Mittel und kann nach Regierungsangaben auf rund 43,7 Milliarden Euro zugreifen.

Milliarden für Drohnenfähigkeiten

Die bestellten Waffen, Fahrzeuge, Munition und Ausrüstungsgegenstände sollen bis 2030 geliefert werden. Dazu gehören unter anderem Schützenpanzer, Panzerhaubitzen, Mörsersysteme und Fahrzeuge für die Raketenartillerie.

Mehrere Milliarden Euro fliessen zudem in den Ausbau der Drohnenfähigkeiten. Beschafft werden unter anderem Aufklärungsdrohnen und sogenannte Kamikaze-Drohnen.

Die Verträge wurden kurz vor einer wichtigen Frist im SAFE-Programm abgeschlossen. Spätere Projekte müssen in der Regel gemeinsam mit mindestens einem weiteren Teilnehmerstaat umgesetzt werden.

Verwendete Quellen:

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