Indien schaltet wegen starken Smogs zeitweise Kohlekraftwerke ab

Ganz auf Kohle verzichten will Indien aber derzeit noch nicht. Weil noch viele Menschen keinen Strom haben, will das Land seine Stromkapazitäten noch deutlich ausbauen. Dabei wird auf mehr erneuerbare Energien, aber auch auf mehr Kohle gesetzt. (aeg/sda/dpa)

Die meisten Menschen in der Hauptstadt sehen die Luftverschmutzung aber nicht als grosses Problem an. Die Politik versucht es immer mal wieder mit halbherzigen Lösungsansätzen und Notfallmassnahmen wie derzeit. Einige besser gestellte Menschen leisten sich Luftreiniger, die die Luft in ihren Häusern sauber halten.

Die Luftqualität in der indischen Megametropole mit ihren rund 25 Millionen Einwohnern gehört zu den schlechtesten der Welt, vor allem im Winter. Dann verbrennen Bauern in den umliegenden Bundesstaaten Ernte-Reste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Ausserdem feierten kürzlich viele Menschen das hinduistische Lichterfest Diwali mit Feuerwerk.

Das höchste Gericht hatte die Regierung zuvor aufgefordert, Massnahmen gegen den schlimmen Smog zu ergreifen. Die Feinstaubbelastung in und um Delhi liegt derzeit ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Auch Lastwagen dürfen nur eingeschränkt in die Hauptstadt fahren. Die meisten Bauarbeiten wurden gestoppt. Schulen sollen bis auf weiteres geschlossen bleiben, wie eine Kontrollkommission, die sich mit Luftverschmutzung beschäftigt, am späten Dienstagabend mitteilte.

Zwei Leichen entdeckt – 11 Jahre nach schwerem Minenunglück in Neuseeland

Elf Jahre nach einem schweren Minenunglück in Neuseeland mit 29 Toten haben die Behörden die sterblichen Überreste von mindestens zwei der Opfer entdeckt. Die Leichen seien mittels Kameras, die durch Bohrlöcher in das Bergwerk Pike River Mine eingeführt wurden, «am äussersten Ende der Mine» gefunden worden, sagte Kriminalkommissar Peter Read am Mittwoch. Eine Bergung, die die Angehörigen seit Jahren fordern, schliessen die Behörden aber aus Sicherheits- und Kostengründen weiterhin aus. Die Mine liegt an der Westküste der neuseeländischen Südinsel.