Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein

Der Bezahldienst Klarna hat bei seinem Börsengang in New York fast 1,4 Milliarden Dollar eingenommen.
10.09.2025, 07:53

Mit einem Ausgabekurs von 40 Dollar startet das Unternehmen aus Schweden am Mittwoch mit einer Bewertung von gut 15 Milliarden Dollar auf dem Börsenparkett.

180814 Klarna i Stockholm, den 14 augusti 2018 i Stockholm. PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: DENNISxYLIKANGAS 35970711st
Klarna verzeichnet einen erfolgreichen Börsengang.Bild: www.imago-images.de

Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar geht grösstenteils an frühe Anteilseigner.

Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern Softbank laut Medienberichten – ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar – in das Unternehmen. Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar. (sda/dpa)

